“Ma allora è vero”. Gioia enorme per Paola Perego e Simona Ventura: la notizia già ovunque

Una notizia davvero importante è arrivata in queste ore e ha riguardato le amiche e colleghe Simona Ventura e Paola Perego. Le due conduttrici televisive non potevano certamente apprendere qualcosa che potesse essere migliore di ciò che vi stiamo per raccontare. Una vera e propria svolta, che ha mandato in estati anche tutti i loro fan. Un’accoppiata straordinaria la loro, che proseguirà per chissà quanto tempo ancora. Non resta ovviamente che attendere l’ufficialità.

A proposito di Paola Perego, tra poco vi parleremo anche di Simona Ventura, nei giorni scorsi aveva fatto sapere che a causa del contagio da coronavirus, non avrebbe potuto rispondere presente alla trasmissione ‘Citofonare Rai2’, come confermato dalla diretta interessata. La presentatrice si è sottoposta dunque al tampone ed è emersa la sua positività. Inoltre, ha anche spiegato ai suoi fan in quali condizioni di salute si trova in questo momento. Immediatamente, sono arrivati like su like e messaggi anche da personaggi famosi.





Simona Ventura e Paola Perego verso conferma a Citofonare Rai2

A riferire dettagli interessantissimi su Paola Perego e Simona Ventura ci ha pensato ‘TvBlog’. Ormai si sta avvicinando alla conclusione la loro esperienza televisiva col programma ‘Citofonare Rai2’, ma ciò che è stato rivelato stavolta è qualcosa di pazzesco. Ebbene sì, gli scettici ormai devono arrendersi definitivamente perché entrambe le presentatrici sono riuscite a collezionare dei risultati strabilianti. E dunque il loro successo professionale è destinato a continuare ancora.

Secondo ‘TvBlog’, sia Simona Ventura che Paola Perego dovrebbero essere confermate anche nella stagione 2022-2023 di ‘Citofonare Rai2’. Quindi, il pubblico può già iniziare a festeggiare, visto che questo format è piaciuto tantissimo. Mancano le conferme da parte delle dirette interessate, ma tutto sembra essere ormai certo. I telespettatori hanno apprezzato sin dall’inizio la loro dedizione e determinazione nel portare avanti il lavoro e potranno farlo anche nel prossimo futuro.

Ospite dell’ultima puntata di ‘Citofonare Rai2’ è stata l’attrice Valeria Fabrizi, ovvero suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”. Proprio in sua presenza Simona Ventura ha detto: “Volevo diventare suora, dico davvero. Da bambina mia nonna mi portava sempre in chiesa, lì leggevo le letture e ho avuto il brivido di essere come su un palco, perciò è nato in me il desiderio di farmi suora per avere sempre davanti a me tante persone che mi ascoltavano mentre leggevo”.

