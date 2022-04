Momento così così per Simona Ventura. La nota e molto amata conduttrice tv negli ultimi tempi non è più riuscita a tornare ai fasti del passato. I suoi ultimi programmi non hanno convinto il pubblico. E anche “Ultima fermata” tentenna. Appena due settimane fa in un post su Instagram faceva sapere: “Con mia grande gioia “accetto l’invito” di Maria De Filippi”. Ora, però, si cominciano a fare valutazioni sull’impatto della sua ultima avventura tv.

La terza puntata di “Ultima Fermata” Su Canale 5 ha raccolto davanti al video 1.707.000 spettatori pari al 10.6% di share. Non certo un dato da buttare, ma forse non quello che ci si aspettava per un prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Intanto Simona Ventura è protagonista anche su Rai2. Questa mattina, domenica 10 aprile, è andata in onda con un nuovo appuntamento di “Citofonare Rai2”. E, assente la collega Paola Perego risultata positiva al Covid, Simona si è lasciata andare ad una confessione.





Ospite della puntata di Citofonare Rai2 è l’attrice Valeria Fabrizi, ovvero suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”. Proprio in sua presenza Simona Ventura ha detto: “Volevo diventare suora, dico davvero. Da bambina mia nonna mi portava sempre in chiesa, lì leggevo le letture e ho avuto il brivido di essere come su un palco, perciò è nato in me il desiderio di farmi suora per avere sempre davanti a me tante persone che mi ascoltavano mentre leggevo”.

Chi l’avrebbe mai detto? Subito dopo, comunque, Simona Ventura ha ammesso: “Con gli anni, poi, ho cambiato un po’ idea”. A Citofonare Rai2 la conduttrice è apparsa in gran forma e ha scherzato con la stessa Valeria Fabrizi: “Siamo in due, una da bambina voleva diventare suora, fa una vita monacale e non esce di casa, l’altra è invece Valeria Fabrizi”.

La chiacchierata è andata avanti e l’attrice ha aggiunto che “Oltre alle consorelle di Che Dio ci aiuti, io frequento anche suore vere nella vita…”. Altra particolarità della puntata trasmessa nella mattinata è che Simona Ventura ha indossato per tutto il tempo una mascherina FFP2. Anche lei, come Paola Perego, ha avuto il Covid. Solo che in quell’occasione, ad inizio marzo 2021, dovette saltare la co-conduzione del Festival di Sanremo.