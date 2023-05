Chi ha seguito la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha sicuramente visto la sorpresa ricevuta da Pamela Camassa. La naufraga non ha potuto fare a meno di commuoversi durante il video messaggio del compagno, Filippo Bisciglia. Un momento di forte emozione, per lei e anche per il pubblico, che abbiamo raccontato nei dettagli nell’articolo che trovate qua sotto. La diretta di lunedì 22 maggio è stata particolare per la concorrente, che ha avuto l’occasione di mettersi a nudo.

Per la prima volta da quando è sbarcata in Honduras, Pamela Camassa si è aperta. Ha parlato della sua vita privata come mai aveva fatto prima all’Isola dei Famosi 2023. Ha ammesso di sentire forte l’esigenza di allargare la famiglia con il fidanzato, che si sta preparando a tornare in tv con Temptation Island ed è stato anche intervistato da Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo.

Pamela Camassa, critiche su critiche: “L’ha scoperto all’Isola dei famosi”

“Sono arrivata a 39 anni e non ho concluso nulla – ha detto – Inutile pentirsi e tornare indietro ora guardo al futuro, all’Isola per assurdo sto capendo delle cose perché non hai mai tempo di parlare con te stessa. Non mi pento delle scelte che ho fatto ma ora vorrei scrivere un nuovo capitolo della mia vita, voglio andare dritta per la mia strada, perché penso di meritarmelo”.

E poi la conduttrice ha concluso: “Nel mio futuro vedo una famiglia, cosa che ho sempre avuto paura, ho capito che bisogna buttarsi perché il tempo è prezioso”. Uno sfogo che però non ha incontrato l’approvazione dei fan del programma di Ilary Blasi: tante critiche sotto al post condiviso dall’Isola dei Famosi su Instagram.

“Che tristezza … scoprire a 40 anni e su un ‘isola deserta dei “famosi” di volere una famiglia e che non sei soddisfatta della tua vita, mah”, si legge. E ancora: “Esseri umani che hanno bisogno di andare a L’Isola dei famosi per parlare con i loro bambini interiori”, “Questi i figli prima non li hanno voluti e ora piangono”. Ma ovviamente non sono mancati messaggi di sostegno da parte dei suoi fan.