C’è anche Pamela Camassa all’Isola dei Famosi 2023. La compagna di Filippo Bisciglia, che si sta preparando a tornare in tv con Temptation Island ha avuto il suo momento nella diretta di lunedì 22 maggio. Una sorpresa, ricevuta nel corso della sesta puntata del reality show di Canale 5, che l’ha fatta crollare in lacrime nel giro di pochi secondi. Si è subito emozionata e poi commossa quando ha visto in video il suo amore, dopo essere stata chiamata in zona nomination da Ilary Blasi. Un bel regalo per lei, poco prima di esprimere il suo voto.

La naufraga ha ricevuto un videomessaggio dal fidanzato, che la supporta fin dall’inizio in questa avventura. Ovviamente le manca molto, ma la vuole spronare a non mollare e a continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi 2023: “Mi manchi tantissimo, sappi che ti guardo sempre, sei fighissima e mi stai piacendo caratterialmente e mentalmente. Mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua. Brava Pami, continua così”, le parole di Filippo Bisciglia.

Isola dei Famosi 2023, la sorpresa e Pamela Camassa crolla

Sulla nomination ricevuta da Marco Mazzoli, Filippo Bisciglia dice alla su Pamela Camassa che lui avrebbe “reagito diversamente a una nomination di un amico che dice di nominarmi perché lo fa per strategia, perché secondo me i rapporti umani hanno più valore della strategia. Tu vai avanti per il tuo percorso, gioca come se stessi giocando la partita a padle più difficile, che vuoi vincere”.

Poi, prima di salutarla, un loro gesto: si è battuto i pugni sul petto, incrociando i polsi, questo per loro significa amore. Come detto, la naufraga non è riuscita a trattenere il pianto mentre ascoltava le parole di incoraggiamento del suo compagno. Era proprio quello di cui aveva bisogno, ha poi spiegato allo studio.

“Quello che dice per me è fondamentale. Mi ha sempre sostenuta nelle scelte che ho fatto nella mia vita, giuste o sbagliate. È la persona più importante della mia vita, vale più di ogni cosa al modo. È sempre con me, lo sogno quasi tutte le notti. Avevo bisogno di queste sue parole di sostegno, non puoi immaginare quanta carica mi stia dando adesso. Non si molla, fino alla fine”, ha concluso.