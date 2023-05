Isola dei Famosi 2023, sesta puntata pienissima di sorprese. Anche in studio. Sfide, ritiri (quello di Paolo Noise), sorprese per i naufraghi, eliminazioni e televoti flash: una diretta scoppiettante per il pubblico di Ilary Blasi. Che oltre ad avere sul palco i fidi Enrico Papi e Vladimir Luxuria, ha ospitato una persona speciale lunedì sera. O meglio, due: il figlio Cristian Totti e la sua fidanzata, Melissa Monti. È la prima volta che il primogenito di casa partecipa ad un programma condotto dalla madre.

Più volte, anche a inizio puntata dell’Isola dei Famosi 2023, il 17enne è stato inquadrato dalle telecamere. Ilary Blasi non ha minimamente accennato a Cristian Totti e la sua Melissa tra il pubblico, ma la loro presenza non è certo passata inosservata: gli utenti di Twitter sono impazziti alla vista di questi ospiti speciali e molti si sono complimentati per la bellezza del fratello di Chanel e Isabel, che sta seguendo le orme del papà giocando con la maglia delle giovanili della Roma.

Isola dei Famosi 2023, il figlio di Ilary Blasi e la fidanzata in studio

Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti hanno assistito a tutta la dirette dell’Isola dei Famosi 2023. Lei, 18 anni, non è per niente una sconosciuta per il pubblico televisivo. Ha recitato in diverse fiction come “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”, e in “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, film premio Oscar.

Non solo, la fidanzata del figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha iniziato la sua carriera da bambina, prestando il volto a diversi spot realizzati per brand famosi. La storia con Cristian Totti sarebbe nata circa un anno fa e proprio di recente i due sono usciti allo scoperto in occasione del 18esimo compleanno di lei.

A dicembre scorso il primogenito di casa Totti aveva postato una sola foto insieme a Melissa Monti e già lì il gossip era esploso. Ora, dopo il mega party a Roma a cui ha partecipato anche la sorella Chanel, è tornato a riempire le Stories di immagini insieme alla sua dolce metà. E con lei ha deciso di partecipare per la prima volta all’Isola dei Famosi 2023.