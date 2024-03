Rissa al Grande Fratello tra Alessio e Varrese: interviene anche Federico Massaro. La tensione è altissima nella casa dopo l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’uscita di Anita e di Paolo Masella, gli equilibri nella casa si sono spezzati e questo sembra evidente. Quel gruppo capitanato da Rosy Chin sta perdendo pezzi su pezzi alla velocità della luce e personaggio scomodi come Alessio Falsone adesso si sentono circondati.

In effetti il ragazzo in questione non ha fatto molto per farsi amare, dispensando consigli e tensione all’interno della casa. Solo qualche giorno fa ha ripreso pesantemente Federico per aver preso una o due polpette in più durante un pasto, facendolo sentire quasi ridicolo. Ma non è finita perché Falsone risulta borioso e pieno di sé non soltanto al pubblico del Grande Fratello, ma anche dentro la casa.





Rissa al Grande Fratello tra Alessio e Varrese

Dopo la puntata infatti è stato ripreso da un veterano della casa, Massimiliano Varrese, eletto terzo finalista. Tutto questo dopo che il Falsone ha ricevuto un richiamo dalla produzione “per la sua irascibilità”. Non è di certo bastato visto che poco dopo la diretta, se ne sono dette di santa ragione con Massimiliano e Federico. Tutto è iniziato quando Falsone ha iniziato a criticare Varrese che poco dopo, con calma, l’ha asfaltato. Varrese infatti, dopo qualche offesa ricevuta, gli ha detto di avere “la sindrome dell’eterno secondo“.

#GrandeFratello scontro Alessio Mags..Falsone "3 cose so fare nella mia vita, so allenare, corteggiare le donne, fare le storie (?)"…ma vai a cacare sopra un mucchio di ortiche và 🤣😂🤣 pic.twitter.com/PUDs7aqr4I — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 19, 2024

Falsone allora lo ha accusato di “fare le scenette” per emergere in puntata, ma Varrese sbrocca e risponde che“si sia infilato in tutte le situazioni con grande scaltrezza“. Paolo, secondo Alessio infatti, è uscito a “causa di chi fa le scenette“, che convince il pubblico. Poco dopo anche Beatrice Luzzi è intervenuta aggiungendo una frase choc su Anita: “Sono uscite un sacco di belle persone, una delle poche sorprese che non abbiamo avuto è Anita, non è una sorpresa che sia uscita“.

magsss sta servendo su falsone lo sta disintegrando fiera di avergli dato tutti i miei voti vai paziente fallo nero🔥🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/3b2U7O6iX0 — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) March 19, 2024

Alessio: -“Sto cercando di capire quale è il nesso per il quale Paolo è uscito”

Beatrice: -“Ale non puoi capirlo sono uscite un sacco di belle persone, una delle poche sorprese che non abbiamo avuto è Anita non è una sorpresa che sia uscita”



BEATRICEEEEEE 💀#grandefratello #gf pic.twitter.com/DRnMwuBttG — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 19, 2024

Alla fine, poco prima che la cosa degenerasse, Massimiliano Varrese decide di allontanarsi dai comportamenti boriosi e davvero fastidiosi di Alessio Falsone. “Un ragazzo che sembra messo all’angolo”, scrive qualcuno sui social. E in effetti le cose sembrano quasi queste: un animale ferito per la perdita della compagna che mostra i canini.

