“Devi uscire anche tu”. Grande Fratello, doppia eliminazione durante la puntata del 18 marzo 2024. Oltre ad Anita Olivieri infatti, anche un altro concorrente è stato costretto ad abbandonare la casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. E proprio da quest’ultimo arriva l’annuncio, in piena notte (quasi alle 2:00) di questa ulteriore eliminazione flash. Il padrone di casa l’aveva preventivato e previsto la settimana scorsa: “Ci saranno uscite non programmate e veloci”, e così è stato.

Siamo a un passo dalla finale e chiaramente il gruppo deve essere sfoltito. Ma chi è stato costretto a lasciare la casa dopo un televoto feroce e all’ultimo minuto? Come dicevamo, a quasi fine puntata è stata eliminata Anita, risultando la meno votata in un televoto che la vedeva contrapposta a Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli. Prima e dopo l’eliminazione della bionda concorrente, sono stati affrontati vari temi, tra cui le dinamiche relazionali tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.





Non solo, anche il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, i quali hanno chiarito di non essersi mai baciati. Inoltre, Massimiliano Varrese è stato proclamato terzo finalista dell’edizione. Poi il colpo di scena quando Anita Olivieri ha dovuto abbandonare il gioco dopo aver ricevuto il 20% dei voti, il più basso tra i nominati, mentre Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti hanno ottenuto rispettivamente il 24%, il 25% e il 31% dei voti.

Poi Signorini annuncia anche un altro televoto flash e ad avere la peggio è Paolo Masella: il ragazzo è stato eliminato perdendo contro Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Proprio in questo contesto Varrese è stato poi eletto terzo finalista grazie al maggior numero di preferenze ricevute. La puntata ha anche visto le nomination, alcune delle quali segrete e altre aperte.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GrandeFratello è… Paolo!

Perla ha nominato Federico, seguita da Alessio che ha fatto lo stesso. Federico ha nominato Alessio, così come hanno fatto Simona e Giuseppe. Greta, Rosy, Letizia e Sergio hanno invece nominato Simona. Beatrice ha votato per Alessio, scelta condivisa anche da Massimiliano. Di conseguenza, Alessio, Federico e Simona sono finiti in nomination, rischiando l’eliminazione nel prossimo episodio. Il programma si fa interessante!

