Al Grande Fratello due eliminazioni ‘top’, il nome del terzo finalista, un’ammonizione e diverse sorprese ma in puntata sempre e comunque presenti i Perletti: Mirko in studio, Perla dentro la casa verso la finalissima di lunedì prossimo. Durante la serata, infatti, Alfonso Signorini ha voluto portare un po’ di scompiglio tra i due, che a parole sono praticamente tornati insieme dopo la rottura a Temptation Island.

Lui è seguitissimo e dopo quelle dell’evento a Napoli di Ciro Petrone, altro ex concorrente del GF, non sono sfuggite le immagini di una serata “in dolce compagnia”. E con una famosa per di più. Il conduttore ha quindi mostrato a Perla alcune foto che ritraggono Mirko in un locale molto vicino a Shaila Gatta, l’ex velina di Striscia la Notizia.

Leggi anche: “Perché è uscita Anita”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini: lei scioccata. E Greta se la ride





Perla e Mirko, cosa è successo alla pubblicità del GF

“Adesso ti faccio vedere una cosa interessante – ha esordito Signorini – Tu dici ‘spero che Mirko non sia stato con nessun’altra’. Però non è che lui la domenica va a messa, fa gli gnocchi con la mamma o fa i compiti. Mirko va in giro, si diverte com’è normale che sia per un bel ragazzo della sua età. Ecco come passa le sue serate. Qui è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia”.

I due sono stati “ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”, le ha fatto notare. Perla? “Vabbè si sta divertendo, dai”, ha commentato a mezza bocca. Ma la gelosia è scattata durante la pubblicità, di fatto grazie all’intervento di Sergio. “Sai cosa ho notato prima? Che nella prima foto aveva un cocktail, nella seconda un altra bevuta. Quindi la cosa tra loro è durata un po‘”.

Ma cosa ne pensiamo di questo intrigo? Ascoltiamo i diretti interessati… 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/eF72dQ1Z0Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Lei che si riferiva ai cocktails

Ma in realtà non c’era nessun cocktail

HAHAHHAHHH #perletti pic.twitter.com/fhNjB3l87D — Posa🌹 (@MariSansonna) March 19, 2024

Ed è così che la gelosia di Perla è venuta fuori. Ha parlato di ‘Mirko senza nulla sotto la giacca’ e della ‘ragazza famosa’, per poi aggiungere: “Amore, se fa qualcosa non gli conviene tornare. Aveva più cocktail? Ora gli dico questo ad Alfonso. No, ma l’avevo notato anche io questo dettaglio. È vero, aveva due cocktail diversi e le foto erano in posizioni diverse. Ma anche io c’avevo fatto caso, mica sono una sprovveduta. Mo gli dico tutto ad Alfonso. Quella è stata proprio una serata di grandi conversazioni. Ma è vero, ma lo so che è così“.