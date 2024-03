Giuseppe Garibaldi in lacrime per Beatrice Luzzi. È successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello, quella del 18 marzo 2024. Il bidello calabrese è stato scosso da diverse sorprese tra cui l’entrata in casa di suo fratello accompagnato dai suoi amati nipotini. Garibaldi ha potuto riabbracciare suo fratello Antonio, che ha detto cose meravigliose sul ragazzo.

>> “Perché hanno cacciato Anita”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini: lei scioccata. E Greta se la ride

Poi, qualche istante dopo Giuseppe ha anche riabbracciato le sue nipotine, figlie di Alessio. E la cosa chiaramente non ha fatto piangere solo lui, ma anche tanti telespettatori in studio e a casa. Ma non è finita. Perché per Garibaldi, come dicevamo, è stata una serata intensa a dir poco. Signorini lo ha fatto commuovere anche per un altro motivo: Beatrice Luzzi. Si sa, tra loro due qualcosa è scattato ma non è ai sbocciato.





Giuseppe Garibaldi in lacrime per Beatrice Luzzi

Allora dalla regia mandano un video riguardante il suo rapporto con Bea. Il bidello allora rivela quello che poi sappiamo tutti: di aver provato attrazione e sentimenti per lei, l’unica donna nella casa con cui ha avuto un legame speciale. Garibaldi dice: “È stata l’unica persona per la quale c’è stata un’attrazione e dei sentimenti. Parlo al passato, purtroppo è così. Con i se e con i ma non si va più da nessuna parte. Lei è una donna matura, forte, intelligente e sicuramente vuole al suo fianco un uomo che le dà il massimo, la soddisfa”.

Alcune tra le persone più importanti nella vita del nostro Giuseppe. La sorpresa per lui più bella. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/Y9ALxhZD7Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Beatrice dal canto suo dice: “Mi ha commosso questo video. Non pensate che sia successo chissà cosa, ci siamo dati dei piccoli baci sulla guancia. Ci siamo ritrovati finalmente soli in un ambiente in cui sono accadute tante cose. Finalmente abbiamo fatto un recap di questi mesi, andando a toccare tanti piccoli punti che erano rimasti sospesi a cui tenevo particolarmente. Per me è stato importantissimo e ho capito che tutta quella distanza si è un poco ridotta”.

Cosa sta accadendo tra Beatrice e Giuseppe? Nelle ultime ore, sembra esserci stato un riavvicinamento… insieme al riconoscersi, vicendevolmente, importanti. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/dJgK6C6WMQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Un abbraccio e un bacio sulla guancia… 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/0GqxdE5rsy — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Insomma, il suo comportamento passato (quello di Garibaldi, Ndr) e le sue dichiarazioni hanno sollevato dubbi e critiche online, con accuse di incoerenza e manipolazione. Anche perché il riavvicinamento c’è stato dopo che Garibaldi era stato allontanato per così dire, da un’altra concorrente, Anita Olivieri. Già in precedenza, alcuni ex concorrenti avevano messo in dubbio la genuinità delle intenzioni di Giuseppe, tra cui Heidi Baci, che lo aveva etichettato come un abile stratega.

Leggi anche: “Devi uscire subito”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini: gelo sul suo viso, gli altri dispiaciuti