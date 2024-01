Giornata intensa per Tiberio Timperi quella del 31 gennaio, infatti si è soffermato sulla Rai svelando qualcosa di clamoroso. Infatti, lui è stato protagonista nelle scorse ore di un’ospitata in una trasmissione condotta da un suo valido collega, ovvero Pierluigi Diaco. Durante Bella Ma’ è successo un episodio pazzesco, che ha lasciato di stucco molti telespettatori.

Tiberio Timperi ha accettato di sottoporsi a qualcosa di particolare e poi ha nominato inevitabilmente la Rai e il suo futuro, che potrebbe essere compromesso dopo quella decisione. Ovviamente col passare dei minuti si è compreso meglio cosa stesse succedendo e si è scoperta tutta la verità su quanto avvenuto nello studio del programma di Pierluigi Diaco.

Tiberio Timperi e la Rai, la clamorosa rivelazione a Bella Ma’

Non sono mancati degli sketch tra Tiberio Timperi e Diaco durante Bella Ma’, in particolare quando ha nominato il cellulare. Ricordiamo infatti che a Io e Te Pierluigi si arrabbiò con Vira Carbone perché suonò il dispositivo e quindi Tiberio ha esclamato: “Tirerei fuori il cellulare, ma in questa trasmissione non si fa“. Il padrone di casa di Bella Ma’ gli ha chiesto anche informazioni sulla sfera privata.

Sulla vita sentimentale Tiberio ha affermato: “Non parlo di donne, ma con le donne“, quindi non si è sbottonato. Timperi ha deciso di farsi leggere le carte dalla Cialtromante di Bella Ma’ e questa gli ha detto che ci sarà una donna sconosciuta che lo conquisterà. A quel punto il presentatore de I fatti vostri ha detto ironicamente: “Dopo questa mia apparizione il contratto con la Rai verrà stracciato“.

In questo momento su Rai2 si stanno facendo le carte a Tiberio Timperi. — Earendil (@BlackTristan) January 31, 2024

Ovviamente non verrà davvero cacciato dalla Rai per questo gesto. Tiberio Timperi ci ha scherzato su perché aveva deciso di sottoporsi alla lettura delle carte, ma è stato solo un momento di divertimento insieme a Diaco.