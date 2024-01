Puntata movimentata a I fatti vostri, con Tiberio Timperi vittima di un incidente improvviso che ha lasciato di stucco i telespettatori. Il conduttore si è ritrovato da un momento all’altro a terra, dunque in pochissimi istanti è successa una cosa incredibile davanti allo sguardo di Anna Falchi e degli altri presenti in studio. E proprio la donna è stata in parte ‘colpevole’ dell’accaduto.

Nel corso della diretta de I fatti vostri, Tiberio Timperi stava aiutando un ospite ed è andato in soccorso proprio di Anna Falchi quando c’è stato questo incidente che ha colto tutti alla sprovvista. E alla fine è stata presa una decisione nei confronti del presentatore affinché potesse ristabilirsi il prima possibile. Andiamo a scoprire insieme cosa gli è capitato.

I fatti vostri, per Tiberio Timperi incidente in diretta: è caduto

Tutto è nato a I fatti vostri, quando Falchi avrebbe involontariamente fatto cadere una piastra che serve per cucinare e un pentolino. A quel punto Tiberio Timperi si è avvicinato per raccogliere gli oggetti e si è verificato l’incidente, con tanto di sua caduta per terra, poco dopo che aveva sottolineato l’importanza dell’uomo: “Dicono che gli uomini non servono a nulla e invece”.

Dentro il pentolino era presente la cera, Timperi non se n’è reso conto ed è quindi scivolato precipitando sul pavimento dello studio. Anna Falchi lo ha subito aiutato a rimettersi in piedi e lo ha anche abbracciato affettuosamente. Tiberio è scoppiato a ridere, ma è apparso abbastanza dolorante, oltre ad essersi sporcato i vestiti. Ed è stato aiutato a farlo sedere su una poltrona.

La conduttrice e attrice ha invitato qualcuno a portare del ghiaccio per il collega e ha anche esclamato: “The show must go on, dobbiamo andare avanti, facciamo finta di niente“. E la trasmissione è proseguita regolarmente, anche se si è in attesa di capire come stia realmente Timperi.