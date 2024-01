I Fatti Vostri, scena esilarante con Tiberio Timperi protagonista. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del popolare programma di Rai2 e del segreto del suo successo. Nel corso degli anni abbiamo assistito a tanti cambiamenti e l’attuale formula con Tiberio Timperi affiancato da Anna Falchi e Flora Canto sembra davvero azzeccata. Anche Platinette ne ha parlato nella sua rubrica.

“Tra il conduttore, super professionale, e le co-conduttrici non si avvertono tensioni” ha scritto l’opinionista tv. Tanti elogi anche per Anna Falchi che “si è rivelata una brillante intrattenitrice” e per Flora Canto alla quale dovrebbe essere concesso maggiore spazio. Anche questa mattina, martedì 9 gennaio, Tiberi, Falchi e Canto hanno confermato la loro sintonia e sinergia.

La scena esilarante durante I Fatti Vostri

Durante il gioco del porcellino Anna Falchi ha dato prova della sua ironia facendo una battuta su un telespettatore di nome Alfredo. Scherzando sulle basse temperature di questi giorni la conduttrice ha detto “Lui sta al fredo“. Ma la cosa forse più divertente è stata la risposta all’unisono di Tiberio Timperi e di Flora Canto che hanno detto: “Questa a Roma si chiama freddura…”.

Colpito dalla simultaneità della risposta il conduttore ha abbracciato la moglie di Enrico Brignano. A quel punto, però, Anna Falchi se l’è presa: “A me non mi hai abbracciato però! Per par condicio dovevi farlo”. A quel punto Tiberio Timperi non solo ha abbracciato lei, ma ha stretto a sè anche Ilaria e poi è andato a caccia dell’autrice del programma Giovanna: “Vieni qua Giovanna, vieni qua”.

Giovanna, però, non ne ha voluto sapere e si è dileguata mentre Tiberio Timperi la inseguiva e il cameraman riprendeva tutta la scena. Non riuscendo nell’impresa il conduttore è tornato al suo posto commentando: “Ora al massimo posso prendere a cavacecio il maestro Palatresi che è leggero”. Un momento di caos, ma anche di grande ilarità nel corso di un programma che si conferma un appuntamento fisso per tanti italiani grazie alla sua leggerezza e freschezza.

(Qui potete vedere il video della puntata, la scena è al minuto 56 circa)