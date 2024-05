Giovedì sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele, si è qualificata per la finale, che si terrà sabato. Insieme a lei anche Angelina Mango con la noia, bravo vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, la rappresentante greca Marina Satti, in gara con Zari e i Paesi Bassi, con Joost Klein, che canterà Europapa.

I due cantanti, quelli di Grecia e Paesi Bassi, sono stati protagonisti di un gesto diventato virale sui social. Ma andiamo con ordine, giovedì a Malmö, la città svedese in cui si tiene il concorso, c’è stata una partecipata manifestazione in sostegno della Palestina. Secondo la polizia fra le 5mila e le 6mila persone hanno protestato sia contro le azioni militari dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza sia contro la partecipazione di Israele all’Eurovision.

Eurovision Song Contest, il gesto dei cantanti di Grecia e Paesi Bassi

Gli organizzatori delle proteste hanno detto che per la finale di sabato in città saranno organizzate ulteriori manifestazioni e un concerto alternativo per protestare contro la presenza della cantante di Israele Eden Golan. I manifestanti hanno paragonato la situazione di Israele a quella della Russia, squalificata dall’Eurovision nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, mentre la cantante israeliana ha potuto partecipare alla gara canora. Non solo i manifestanti, ma sembra che alcuni artisti non siano d’accordo con la presenza dell’artista e oggi, in conferenza stampa, proprio Marina Satti e Joost Klein hanno mostrato il loro dissenso con due gesti diventati poi virali sui social.

Mentre Eden Golan rispondeva alle domande dei giornalisti, la rappresentante della Grecia ha sbadigliato più volte e a un certo punto si è accasciata sul bancone facendo finta di dormire. Il cantante dei Paesi Bassi Joost Klein, si è invece coperto il volto con la bandiera della sua nazione e anche lui, in questo modo, ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza al popolo palestinese.

Dajte joj sve glasove. 🫠 pic.twitter.com/617ZOn2bw2 — Zorica Radulović (@zoka5) May 9, 2024

“La sua faccia mentre intervistavano l’israel*ana è pura goduria. Marina Satti tu sarai per sempre famosa”, si legge su X a corredo del video che mostra la cantante sbadigliare e fare finta di dormire sul bancone. “Anche lei piena di ascoltare la retorica di propaganda”, “LA NOSTRA ICONA LA NOSTRA DONNA”, si legge tra i commenti. Anche se c’è da dire che in tanti hanno criticato il suo comportamento. La partecipazione di Israele all’evento è da mesi molto discussa a causa dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza iniziata lo scorso ottobre, in cui sono stati uccisi circa 35mila palestinesi.