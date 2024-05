Angelina Mango ha dato spettacolo nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. La vincitrice del Festival di Sanremo si è esibita a Malmo con La Noia con la certezza di tornare sul palco sabato 11 maggio per la finale. Ovazione social e decine di video dedicati all’artista vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo. Un successo strepitoso, tanti complimenti e tanto entusiasmo con la promessa degli ambitissimi 12 punti all’Italia rappresentata dall’artista con ‘La Noia’.

Tantissimi i complimento da tanto fan di tanti paesi esteri. Dalla Turchia agli Stati Uniti passando per la Gran Bretagna, la Germania e la Spagnaa. A colpire tutti sono la voce e l’attitudine. “Non so se lo avete notato, ma non fa mai una pausa nel canto ed è comunque perfetta, incredibile!”, scrivono -, la “fantastica presenza sul palco”, “la grinta” ma anche “l’assoluta professionalità di una ragazza ancora molto giovane”. “Meriterebbe il primo posto”, si legge.

Angelina Mango non ha deluso le attese con una esibizione davvero spettacolare in cui ha dimostrato di essere non solo una cantante capace di affrontare qualsiasi palcoscenico ed è anche una grandissima ballerina. La cantante è apparsa grintosa e una grande trascinatrice, accompagnata da delle ballerine pazzesche e una coreografia che ha incantato tutto il pubblico.

Prima dell’esibizione, Angelina Mango ha pubblicato un video in cui si vede un ragazzo parlare con lei, incoraggiarla e abbracciarla. Poi la telecamera si sposta verso le sua ballerine che assistono emozionate alla scena. Ma chi è quell’uomo che ha dato la carica alla cantante prima dell’importante esibizione? È Mecnun Giasar, in arte Majnoon.

Il coreografo nato in Germania nel 1993 (ma di origini greco-turche) ha collaborato con altre grandissime star come Madonna, Rosalìa e i BTS. A Malmö Majnoon ha curato anche l’esibizione della greca Marina Satti. Subito sulla pagina Instagram ufficiale dell’Eurovision sono arrivati i commenti dei fan di Angelina Mango, sia italiani sia stranieri, che l’hanno definita “The Queen”, “La Regina”, grazie anche alla grande mano del coreografo.