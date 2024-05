L’Italia è già col fiato sospeso per Angelina Mango, che ci rappresenta all’Eurovision Song Contest 2024, in corso di svolgimento in Svezia. La finale è prevista sabato 11 maggio e sarà trasmessa in diretta su Rai1 dalle 20.35. Come sapete, a presentare l’attesissimo appuntamento televisivo saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia più importante sulla cantante.

Ovviamente la tensione è tanta non solo per il pubblico, ma anche e soprattutto per Angelina Mango. All’Eurovision, durante la finale, si esibirà con la sua canzone La noia, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il suo obiettivo sarà quello di emulare i Maneskin, che nel 2021 si sono portati a casa il successo con grande merito.

Angelina Mango e l’Eurovision: la notizia più importante prima della finale

Per Angelina Mango sarà ovviamente il suo primo Eurovision e la finale le provocherà indubbiamente fortissime emozioni. In tanti si stanno chiedendo quando la vedremo esibirsi e a questa domanda adesso c’è praticamente una risposta. Infatti, è stata diramata la scaletta ufficiale con tutte le nazioni in concorso, che si daranno battaglia per la vittoria.

Come riferito anche dal sito Goal.com, queste le nazioni in ordine di uscita: Svezia, Ucraina, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Israele, Lituania, Spagna, Estonia, Irlanda, Lettonia, Grecia, Regno Unito, Norvegia, Italia, Serbia, Finlandia, Portogallo, Armenia, Cipro, Svizzera, Slovenia, Croazia, Georgia, Francia e Austria. Angelina Mango si esibirà quindi come quindicesima.

Facendo una previsione sulla tabella di marcia dell’Eurovision, Angelina Mango salirà sul palco e canterà La noia dopo le ore 22. E il suo augurio è far esplodere di gioia la Malmo Arena.