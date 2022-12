“Signorini si sfrega le mani”. GF Vip, entra la nuova concorrente. Scelta ‘choc’ ed esplode il putiferio

Nuova concorrente al GF Vip e polemica in arrivo per l’ingresso della sorella di Alessandro Murgia. Ai più il suo nome non dirà niente, ma il giocatore è al centro di una bufera gossip a causa del suo trascorso con Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne.

La ragazza era stata scelta dall’ex tronista napoletano Mattia Marciano col quale ha avuto una relazione e recentemente ha fatto recentemente parlare di sé. Questa estate, infatti, molti si sono scagliati contro di lei per la storia con il calciatore della Spal Alessandro Murgia, che per lei ha lasciato moglie e figli. Vittoria Deganello era stata presa di mira sui social per la storia con il calciatore e i suoi social erano stati invasi di critiche e messaggi molto pesanti. “Ma non ti fai schifo?”, “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”.

Leggi anche: “Incinta, poi lui è scappato”. Il dramma della vip italiana. Per lei, il suo ormai ex aveva lasciato moglie e figli





Nuova concorrente al GF Vip 7. È la sorella del calciatore Alessandro Murgia, ex di Vittoria Deganello

Un vero massacro per l’ex volto di Uomini e Donne, che pochi mesi dopo l’inizio della storia con Alessandro Murgia ha confermato di essere incinta e di non avere più rapporti con il padre del bimbo che porta in grembo. Ora una nuova bufera si abbatte sul GF Vip 7, perché la nuova concorrente sarà la sorella di Alessandro Murgia. Sicuramente un modo per portare la travagliata storia dei due in televisione e creare nuove dinamiche nella casa più spiata d’Italia.

Proprio in questi giorni, Vittoria Deganello si è aperta con i suoi follower raccontando di essere stata lasciata da Alessandro Murgia dopo aver scoperto la gravidanza. “Non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco”, ha confidato l’ex volto di Uomini e Donne sui social, lasciando intendere di essere stata lasciata dal compagno. Ora che la notizia della nuova concorrente del GF Vip 7 è uscita (da Amedeo Venza) la bomba è pronta a esplodere.

Cambio di rotta arrivata qualche minuto fa, Nicole Murgia aveva inizialmente rifiutato il Gf ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito! A sorpresa entrerà al gf e noi non vediamo l’ora 🤫😂 quanti altarini cadranno 😱😱😱 #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) December 9, 2022

“Cambio di rotta arrivato qualche minuto fa. Nicole Murgia aveva inizialmente rifiutato il GF ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito! A sorpresa entrerà nel al GF e noi non vediamo l’ora. Quanti altarini cadranno”, ha scritto Venza parlando di Nicole Murgia, la nuova concorrente del GF Vip 7. Sui social è arrivata anche la risposta di Vittoria Deganello: “La verità viene sempre a galla e le persone, chi prima chi poi, si rivelano sempre per quelle che sono!”.