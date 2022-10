“Incinta, poi lui è scappato”. Il dramma della vip italiana. Per lei, il suo ormai ex aveva lasciato moglie e figli

Vittoria Deganello incinta, lui è scappato. È un periodo strano per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nelle ultime ore ha annunciato di essere in dolce attesa. Alla gioia per la bella notizia fa da contraltare infatti l’amarezza per dover affrontare questa situazione da sola. La sua storia con il calciatore della Spal Alessandro Murgia è infatti terminata qualche tempo fa. Una relazione che è costata all’ex UeD pesanti critiche.

Molte persone l’hanno infatti criticata: “Ma non ti fai schifo?”, “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”. Insomma l’accusa è stata quella di essere una ‘sfasciafamiglie’. Nel frattempo, però, la storia con il calciatore, che per lei aveva lasciato moglie e figli, è finita. Ora Vittoria Deganello si sfoga sui propri canali social facendo sapere qual è il suo stato d’animo.

Vittoria Deganello, tanti messaggi di vicinanza

Se c’è stato chi ha commentato il video dell’ecografia con cui annunciava la gravidanza chiedendo dove fosse il papà, in tanti hanno mostrato solidarietà a Vittoria Deganello. “Sto cercando di rispondere a tutti anche se non è semplice” fa sapere l’ex UeD che mantiene costantemente aggiornati i propri follower sul suo profilo Instagram.

Vittoria Deganello fa sapere di essere al quarto mese di gravidanza. Poi c’è chi le scrive: “Tantissimi auguri Vittoria, è un percorso bellissimo anche se molto ansioso”. E lei conferma: “Questo è vero… io sono in ansia perenne per qualsiasi cosa.. vorrei andare a fare ecografie tutti i giorni”.

Per quanto riguarda il sesso del bebè Vittoria Deganello rivela di conoscerlo già: “Si sa già perché ho fatto il test del Dna fetale ma mi faranno una sorpresa i miei amici e la mia famiglia… non vedo l’ora”. Inoltre aggiunge che il piccolo, o la piccola, nascerà sotto il segno del Toro: “Più testardo/a della madre”. Ad una follower che parla di “famiglia serena e unita” Vittoria Deganello risponde: “Non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco”.

Poi conclude: “Sono stati giorni durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza… è stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta”.

