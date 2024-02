Importante novità per Mara Venier e la sua storica Domenica In. La decisione della Rai è arrivata nelle ultime ore ed è davvero inaspettata. Da tanti anni non succedeva una cosa simile e probabilmente sarà stata la stessa conduttrice a spingere affinché potesse esserci questo cambiamento. E alla fine i vertici di viale Mazzini hanno deciso di assecondare una richiesta che anche il pubblico aveva fatto.

C’è un momento fondamentale che tra non molto Mara Venier vivrà con il pubblico di Domenica In. La decisione della Rai è stata inevitabile, dato che c’era una costante pressione affinché si concretizzasse questo. Ad essere coinvolto è anche un altro programma, che presenta delle differenze quest’anno e che di conseguenza cambia le aspettative anche della trasmissione di Zia Mara.

Leggi anche: “Così finisce male…”. Per Mara Venier è un momento nero, la ‘zia’ rischia di affondare





Mara Venier e Domenica In, la storica decisione della Rai

Ad anticipare la notizia su Mara Venier e Domenica In è stato il sito DavideMaggio. Non parliamo di una decisione che riguarda la prossima puntata del programma Rai, prevista domenica 4 febbraio. E altre trasmissioni, ovvero L’Eredità e Da noi a ruota libera, non andranno in onda proprio per lasciare spazio alla presentatrice, che darà il meglio di sé in uno degli eventi più attesi della stagione televisiva.

In occasione della puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2024, programmata per il prossimo 11 febbraio. Invece di terminare alle 18.45, l’appuntamento speciale sanremese finirà alle ore 20, come accadeva diversi anni fa. La scelta è maturata anche in virtù del maggior numero di cantanti in gara, che sono quest’anno 30. Quindi, sarebbe stato complicato rientrare nei tempi originariamente previsti.

Per la prima volta quest’anno ci sarà anche la presenza di Amadeus, il quale tempo fa ha fatto questa promessa a Mara Venier e la manterrà al 100%. Ovviamente la speranza del direttore artistico di Sanremo è che anche stavolta gli ascolti del Festival saranno ottimi.