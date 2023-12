L’ingresso di Greta al Grande Fratello non ha fatto altro che creare caos sul triangolo formato da Mirko, Perla e Greta. Ma andiamo con ordine. Perla e Mirko si presentano a Temptation Island, si lasciano, Mirko si mette con Greta, Mirko entra al Grande Fratello dove ritrova Perla, Greta lascia Mirko, Mirko si avvicina a Perla, Perla gli dà il benservito.

Come previsto – e voluto – la convivenza forzata nella Casa di Mirko, Perla e Greta sta creando parecchia tensione. Specialmente Perla sta mostrando grande insofferenza: “Questa è una situazione difficile perché sembra di tornare indietro, rivedere cose che mi hanno fatto del male. La cosa che mi ferisce è il fatto che quella ferita io l’avevo chiusa, oggi mi si riapre. Vado avanti ora, mi distacco dalla situazione perché non mi fa bene. Mi sono promessa che sono io la mia priorità”.

Grande Fratello, Mirko confessa di provare qualcosa per Greta

Ma cosa è successo nelle ultime ora? Mirko Brunetti ha parlato dei sentimenti che prova per una delle sue ex fidanzare e ha confessato di provare ancora qualcosa per Greta, la single conosciuta a Temptation island.

“In questo momento ho tanta confusione. Mi devo prendere del tempo per distaccarmi da entrambe le situazioni. Altrimenti diventa tutto difficile. Questo lasciando perdere che posso avere dei sentimenti. Poi non mi viene più nulla spontaneo. Penso troppo. Nel senso che magari dico ‘no questo non lo posso fare perché c’è Perla’”, ha detto Mirko Brunetti.

“Poi non voglio nemmeno essere ambiguo perché non lo sono affatto. Non voglio fare del male a nessuno. Non mi sento spensierato o fluido. Quindi per questo cercherò di stare con me stesso”, le parole dell’inquilno della Casa. “Certo, sono due situazioni diverse. Io e Greta siamo nella stessa situazione. Perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla. Non posso negarlo”.

Mirko che gli dice a vittorio che il sentimento lo prova con Greta e che ragionano alla stessa maniera,che sono molto simili 🥹🥹🥹🥹 #GrandeFratello



Loro due>> #fillers #Perletti come state? Vivi?

E sempre stato così ma voi alzavate palazzi e castelli!😀 pic.twitter.com/WqwFrWtsp9 — *MARIKA * 🌙 (@MARIKA94152025) December 5, 2023

Mirko ha quindi confessato di provare qualcosa per Greta: “Per me sono tutte chiavi di lettura e non è facile affrontare. Per questo mi vedete più silenzioso. Adesso mi sento bloccato anche nel fare il caffè a una delle due. Spero che poi la situazione si sblocchi. Poi mi dispiace se qualcuno pensa che Gre sia quello che non è. Da fuori può sembrare una ragazza superficiale ma è molto altro… affettuosa e dolce. In coppia si spende davvero tanto. Posso dire soltanto cose belle su di lei. Però vuoi o non vuoi adesso la situazione è quella che è”.