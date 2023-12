Federico Massaro e Vittorio Menozzi sempre più uniti al Grande Fratello 2023. Il primo è entrato nella villa di Cinecittà soltanto lunedì e già tra lui e Vittorio sembra scattato qualcosa. Proprio così, sembra infatti, almeno dal racconto di utenti che guardano tutte le dirette e gli stessi protagonisti, che i due non si siano mai lasciati da quando quest’ultimo è entrato.

Sembra ci sia grande chimica tra i due che da 48 ore filate, fanno comunella strettissima. Solo amici? Alcuni utenti non ne sono proprio sicuri. I due infatti hanno fatto insieme la doccia, ma anche la sauna. Proprio qui Federico ha notato le nudità di Vittorio (fuoriuscite dal costume) e la cosa ha molto divertito i due. Hanno fatto anche colazione insieme e tante chiacchierate in diversi punti della casa.





Federico Massaro e Vittorio Menozzi sempre più uniti

Proprio Vittorio Menozzi, parlando con Beatrice Luzzi di Federico ha detto: “Ho già capito qualcosina in più [di lui, ndr] purtroppo per me”, ma ha troncato subito la frase e facendola morire di curiosità. Dall’altra parte, Massimiliano Varrese ha chiesto a Federico Massaro: “Federico hai mai avuto esperienze con altri uomini?“. Lui a questo punto ha detto: “Allora a recitazione ho dovuto baciare un mio amico“. Una risposta non proprio esaustiva.

V: mi sembra di parlare con i miei amici di Milano mamma mia 😍 🌈



F: ma sai che secondo me conosciamo gli stessi amici? 😏 🌈



V: ma anche le sfilate! 😍 🌈



F: si anche quelle sicuro 🌈



LORO FARANNO SHOPPING A MILANO CON GRETA!!! GRETA GAY ICON #vittorico #grandefratello pic.twitter.com/C3XBdGabfa — Kari_ ✍️ (@karikatura__) December 5, 2023

Poi gli è stato domandato di descrivere la sua donna ideale ha detto: “Deve farmi ridere e farmi stare bene“. Giuseppe Garibaldi allora, notando che dava la risposta guardando solo Vittorio, ha detto al nuovo coinquilino: “Sì ok ma non dirlo guardando solo Vittorio!“. Cosa succederà tra loro non è ancora ben chiaro, tuttavia i presupposti per cui nasca qualcosa sembrano evidenti.

“Come deve essere la donna della tua vita?”

“Non guardare solo vittorio” #vittorico pic.twitter.com/Vp3mIxyaea — descamisado (@coolerthanabb) December 5, 2023

Tra l’altro Signorini ha fatto entrare proprio Federico Massaro per “smuovere un po’ l’ormone alle single della Casa”, scrive Biccy. Tuttavia, almeno per il momento, l’unico davvero interessato a qualcosa sarebbe solo un uomo: Vittorio. Sui social è bagarre chiaramente ed è già attivo l’hastag #Vittorico. Sembra chiaro che non era proprio la ship che Alfonso Signorini probabilmente si aspettava, ma probabilmente quella che gli farà conquistare più ascolti.

