Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Massimiliano Varrese ha attaccato più volte Beatrice Luzzi. Durante le nomination le telecamere hanno ripreso un duro confronto tra l’attrice e Massimiliano Varrese, che ha preso le parti di Giuseppe Garibaldi, arrivato a un punto di rottura con l’attrice. “Stai dicendo che io ho la rabbia verso gli uomini? Ma chi te l’ha detto? Perché devi dirlo?”. ha detto Beatrice a Varrese.

E ancora: “Fino a stamattina ti volevi fidanzare“. Massimiliano Varrese ha negato di avere mai detto una cosa del genere o di averlo anche solo pensato, concludendo la sfuriata con una frase molto pesante: “Sei bugiarda come al solito. Quella che ha la rabbia sei tu. Ce l’hai scritto nei tuoi occhi. Hai le vene di giallo negli occhi. Rabbia a prescindere nei confronti del genere maschile”.

A quel punto Beatrice Luzzi ha risposto distruggendo il suo coinquilino e spiegandogli che il colore degli occhi è dato dalla sua malattia, il Morbo di Gilbert. Figuraccia a parte, durante la diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha chiesto più volte di poter dire qualcosa su Varrese ma Alfonso Signorini non le ha mai dato la parola.

“Posso dire una cosa su Massimiliano? Vorrei di una cosa che lo riguarda“, ha chiesto Beatrice Luzzi, ma per mancanza di tempo non ha potuto dire niente e lo ha fatto durante la notte. “Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano? Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore”, ha rivelato Beatrice Luzzi.

Massimiliano dice di non aver mai detto che voleva fidanzarsi con Beatrice, quando non solo ci scherzava parecchio e anche troppo su e Beatrice gli diceva più volte che non fosse divertente, ma in più c’è il video in cui dice “per te ho provato un’attrazione”

Non contento della sfuriata in diretta, Massimiliano ha sentito le parole di Beatrice e parlando con Anita per smentire tutto: “Sta dicendo delle cose su di me che lasciamo perdere. Ha detto che io dicevo stamani che mi volevo fidanzare con lei e che poi in puntata l’ho attaccata. Va a dire in giro che io stamani dicevo che ero attratto e mi volevo fidanzare con lei“.