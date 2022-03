Importanti dichiarazioni da parte di Nina Moric, che ha deciso di rilasciare un’intervista in televisione dopo che per due anni aveva preferito non mostrarsi. E nel corso della conversazione con Silvia Toffanin avuta a ‘Verissimo’, che andrà in onda nella giornata di sabato 26 marzo, ha fatto delle confessioni molto tristi che stanno mettendo in ansia i fan. Le sue parole hanno fatto riferimento anche al figlio Carlos, concepito con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. E si è soffermato anche su quest’ultimo.

Nina Moric si era invece lasciata sfuggire un paio di mesi fa alcune sue considerazioni su Fabrizio Corona e Giacomo Urtis: “Finché siamo stati insieme Fabrizio manco lo conosceva Urtis. Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez. Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008”. Ma vediamo ora cosa ha dichiarato in tv.





Innanzitutto Nina Moric ha confessato di non aver risolto tutti i suoi problemi: “Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe. Fabrizio Corona? Non ci sono rapporti con lui – ha continuato a ‘Verissimo’ -. Per il mio benessere mi devo volere bene e se continuo con questa cosa, non ci sarà mai un lieto fine”. Ha inoltre fatto riferimento ad un problema in famiglia, che la costringerà a lasciare l’Italia.

Ma per Nina Moric c’è molto timore anche per il futuro del figlio Carlos: “Non sta studiando e questo mi dispiace, per lui sono e sarò sempre un porto sicuro e lo amo più della mia stessa vita. Per quanto riguarda la mia vita privata, non credo di essere capace di essere ormai una compagna perché mi sono svuotata e sono diventata cinica. Gli uomini è meglio che stiano lontani da me perché per loro potrei essere solamente un danno. Non ho intenzione di scendere a compromessi per non sentirmi sola”.

Infine, sempre a ‘Verissimo’ Nina Moric ha annunciato che la mamma è malata e quindi dovrà abbandonare l’Italia: “Sono in una fase transitoria della mia vita e sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene. Ha la demenza senile e voglio starle vicino, cercando di dare un equilibrio alla mia vita”. Ha deciso dunque di mollare momentaneamente tutto per dedicarsi totalmente all’anziano genitore.

