Ormai lo si può dire senza timore di smentita: Floriana Secondi è diventata il bersaglio numero uno de ‘L’Isola dei Famosi’. Le sue liti furibonde prima con Antonio Zequila e poi con Nicolas Vaporidis hanno fatto indispettire gli altri naufraghi, ma non solo. Innanzitutto il rischio è che la sua esperienza in Honduras possa durare poco perché potrebbe essere sempre più l’obiettivo degli altri concorrenti e i telespettatori potrebbero decretarne la sua eliminazione, se non cambierà atteggiamento.

Ma Floriana Secondi ha avuto un altro litigio e non pare ancora intenzionata a calmarsi. Ha infatti avuto uno scontro pure con Marco Melandri. Quest’ultimo reo di averle dato il bacio di giuda dopo la sua eliminazione dall’’Isola dei Famosi’: “Non lo voglio il bacio da Ilona. Marco, io ho fatto altri confessionali che tu non sai, in cui mi sono scusata con lui. Ma perché ti impicci, mi stai scendendo, te lo giuro. Sei omertoso, non sei sincero. Mi sorprendo di te, parli a vanvera. Io Ilary sono impulsiva ma non sono falsa e bugiarda”.





Nel corso della puntata del 25 marzo di ‘Mattino Cinque’ di Federica Panicucci e Francesco Vecchi si è parlato delle vicende legate a ‘L’Isola dei Famosi’. Inevitabile il commento su quanto sta succedendo con Floriana Secondi. E un’ospite presente in studio ha iniziato a criticare pesantemente la naufraga, che ovviamente non è stata messa al corrente di questo attacco. Ma non è stata l’unica, infatti anche Raffaello Tonon ha detto: “Ho avuto in passato degli scontri con lei, deve comportarsi diversamente”.

Colei che ha insultato Floriana Secondi ha esclamato in diretta: “Una portuense del porto di Livorno è meno volgare di lei. Non è affatto una persona schietta, ma solamente maleducata. Floriana viene presa dai reality per questi suoi comportamenti sopra le righe”. A dire tutto questo Patrizia Groppelli, che non ha però trovato sostegno nelle parole di Emanuela Tittocchia: “Lei si è sempre mostrata senza filtri”. E Maria Monsè: “Ho con lei degli amici in comune, so che si è preparata bene per l’Isola per molti mesi”.

A ‘L’Isola dei Famosi’ c’è stato spazio anche per le vicende personali dei naufraghi. In particolare quella di Ilona Staller. In questi giorni ha avuto modo di aprire il suo cuore con i suoi compagni di viaggio, raccontando del legame speciale col figlio Ludwig e della separazione difficile nei suoi primi mesi di vita. L’infanzia di Ludwig è stata infatti molto complicata: quando Ilona Staller si separò da Jeff Koons, lui rapì il bambino per portarselo a New York.

