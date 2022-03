C’è una coppia, che più di ogni altra, sta facendo parlare di sé in questo momento all’Isola dei Famosi. È quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila. Gli screzi tra i due non sono mancati dal primo giorno. “Devo fermarli un attimo – aveva detto Alvin dopo la prima puntata e la scelta di Zequila di legarsi a Floriana -. La regola vuole che appunto il primo nome sia quello ufficiale, stanno litigando, non si capisce se c’è amore o odio tra di loro. La gioia per loro di stare insieme sarà divisa da un piccolo sacrificio, saranno legati da questo elastico in tutto”.



Elastico poi diventato nodo della discordia per la coppia dell’Isola dei Famosi. “L’esperienza del naufrago va fatta individualmente. Io non vorrei stare legato nemmeno a mia madre o mio fratello quindi il punto è proprio questa catena […] Io voglio la mia libertà non amo le costrizioni. Posso fare tutto ma non rinuncio alla libertà”, aveva bottato Antonio. “Non ti puoi slegare io non voglio penalità. Io resisto e lui continua a dire che vuole nuotare e fare i bisogni senza essere guardato. Lui dice che si slega”.







“Siete d’accordo? Dice che si prenderà la responsabilità, ma poi la penalità ricadrà su tutti. Voglio rispettare le regole”, aveva ribattuto Secondi allarmando non poco Antonio: “Stai un attimo zitta, non mi piace che urli sempre! Parla un po’ di meno. Non accetto le persone aggressive. E non urlare che mi stai infastidendo”. Insomma, decisamente un inizio non idilliaco di convivenza all’Isola dei Famosi.



Intanto nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi Floriana si è di nuovo lasciata andare. Ha rivelato di aver fatto i suoi bisogni di notte vicino ad un dormiente Antonio Zequila. “La notte non lo svegliavo mai…Mi sentivo in disagio…Ho fatto i miei bisogni vicino allo stuoino…Dove stavo… Era l’unico modo questo…Io sono molto pudica. anche se non sembra…Ho anche avuto dei problemi alla schiena…”. La confessione di Floriana ha sollevato un vespaio.



Anche la padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, è scoppiata a ridere: “Sto male ragazzi!”. “Eh d’altronde va bene così…Non ti sveglio, ma ti faccio pipì addosso…Pensa un po’…”, ha ribattuto Nicola Savino. Insomma, l’Isola sembra avere già una sua vincitrice.

“Ti prendi tutta la responsabilità”. Isola dei Famosi: Floriana e Zequila, è già guerra