Già caos a ‘L’Isola dei Famosi 2022’. Una furibonda lite ha avuto come protagonisti due naufraghi, che già in un’altra occasione avevano fatto comprendere che non ci fosse un gran feeling. Purtroppo la situazione sembra che possa degenerare sempre più e quindi la loro avventura in Honduras non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Per Ilary Blasi ci sarà molto lavoro da fare per tentare di rasserenare gli animi ed evitare che possano esserci già alcuni clamorosi abbandoni.

Intanto, non è stata gradita da tutti la scelta de ‘L’Isola dei Famosi’ di non puntare su un personaggio. “Mi aspettavo come opinionista Soleil e invece è andata a Tiki Taka”, “Quando Ilary vedrà gli ascolti sarà costretta a supplicare Soleil come terza opinionista dell’Isola”, “Ilary ha fatto un grosso errore non prendendo Soleil come opinionista! L’isola avrebbe battuto ogni record. Te ne pentirai molto presto. Savino stanca e Vladi ironica?!”, scrivono alcuni utenti su Twitter. Ilary Blasi li ascolterà?





Nel daytime de ‘L’Isola dei Famosi’ abbiamo assistito ad uno scontro furioso tra Antonio Zequila e Floriana Secondi. Ricordiamo che i due stanno proseguendo la loro avventura, con una corda legata che dunque li tiene sempre uniti. Lui ha chiesto all’ex gieffina: “Andiamo a farci il bagno?”, ma lei ha risposto: “Non posso nuotare, ho un problema fisico”. Poi il concorrente ha detto di aver preso la decisione di togliere la corda e di vivere da solo. Cosa che però non è consentita dal regolamento.

Queste le parole di Floriana Secondi a ‘L’Isola dei Famosi’: “Ragazzi, ha detto che vuole slegarsi, quindi siete d’accordo? Si prenderà la responsabilità, io ragazzi non posso stare tutto il giorno a sentire che vuole farsi il bagno a mare. Sto andando fuori di testa”. Ma Antonio Zequila non è parso molto collaborativo e, quando Clemente Russo gli ha detto: “Abbi un po’ di pazienza”, lui ha affermato: “Dille di stare zitta. Clemente, posso mettere a te per cinque minuti questa cosa? Non posso essere privato della mia libertà”.

Infine, Floriana Secondi ha esclamato: “Fate di me ciò che volete, sono venuta qui per mettermi a dura prova e dimostrare a me stessa che valgo qualcosa”. E Zequila ha concluso: “Non accetto le persone aggressive”. Questa convivenza forzata non sta affatto funzionando e la sensazione è che possa succedere qualcosa a breve. Il rischio è che ‘L’Isola dei Famosi’ sia costretta a prendere seri provvedimenti.

Ilary Blasi, “grosso errore” all’Isola dei Famosi: “Vogliamo lei in studio”