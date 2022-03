Finisce il GF Vip 6 di Alfonso Signorini, inizia l’Isola dei Famosi 2022 con Ilary Blasi. Dalla Casa di Cinecittà alle spiagge dell’Honduras, sempre con i personaggi più o meno famosi protagonisti: il pubblico di Canale 5 ha davanti a sé ancora diverse settimane di reality show prima della consueta pausa estiva dei programmi di questo tipo per poi iniziare di nuovo daccapo a settembre prossimo.

Tornando all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha inaugurato la sua seconda edizione consecutiva lunedì scorso, ovviamente partendo dalle presentazioni. Quindi Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti in studio e Alvin come inviato in Honduras.





Ilary Blasi, il “grosso errore” all’Isola dei Famosi 2022

Il debutto del reality di Ilary Blasi è andato alla grande. Lo dicono i dati di ascolto: davanti al piccolo schermo sono rimasti incollati 3 milioni e 236mila telespettatori, con uno share che è stato pari al 23,25%. Ma verso la fine della trasmissione lo stesso share ha raggiunto un livello ancora più alto, attestandosi e poi superando il 26%.

Una partenza migliore non poteva certamente chiederla la conduttrice, che ora spera in questi risultati anche nelle prossime puntate. Ma a detta di una parte di pubblico Ilary Blasi ha fatto “un grosso errore” a monte: quello di non scegliere Soleil Sorge come opinionista di questa edizione. L’ex vippona non è disoccupata: Barbara D’Urso l’ha voluta come giudice a La pupa e il Secchione Show ed è anche stata invitata a Tiki Taka.

Ilary ha fatto un Grosso errore non prendendo Soleil come opinionista !! L isola avrebbe battuto tt i record !!!Te ne pentirai molto presto !!Savino stanca e Vladi ironica ? ??#solearmy pic.twitter.com/E9vnZUZVLB — fa54ant57 (@fa54ant57) March 22, 2022

“Mi aspettavo come opinionista Soleil e invece è andata a Tiki Taka”, “Quando Ilary vedrà gli ascolti sarà costretta a supplicare Soleil come terza opinionista dell’Isola”, “Ilary ha fatto un grosso errore non prendendo Soleil come opinionista! L’isola avrebbe battuto ogni record. Te ne pentirai molto presto. Savino stanca e Vladi ironica?!”, scrivono alcuni utenti su Twitter. Ilary Blasi li ascolterà?

