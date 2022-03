È successo qualcosa di strano durante l’attesa intervista di Nina Moric a Verissimo. E come se ne sono accorti i telespettatori, se ne sono accorti in studio i protagonisti stessi del programma, in primis Silvia Toffanin. Certo, si tratta di un momento complicato e complesso per l’ex di Fabrizio Corona, ma a tratti, si è fatto fatica a comprendere quello che intendesse dire. Risposte confuse, poi in alcuni momenti sembrava addirittura in difficoltà. La Toffanin non riusciva a comprendere di cosa Nina stesse parlando e chiedeva alla sua ospite di specificare meglio.

Per esempio quando la Moric ha parlato del suo passato che influenza il suo presente, Silvia ha chiesto a cosa si stesse riferendo e lei ha risposto “una situazione familiare molto scomoda”. E ancora: “Sono incoerente nella mia coerenza. Non sono incoerente”, ha detto per esempio la modella croata. “Nina, ma come stai veramente? Perché ti vedo molto provata. Sicura di star bene? Non mi sembra… Non guardavi le immagini, non avevi il coraggio di guardare il video. Cosa c’è?”, ha chiesto la padrona di casa. Poi Nina Moric ha detto: “Sono qui ma non sono lì ecco. Non sono lì, sono qui. è una metafora”.





“Vuol dire che è la vita – ha proseguito Nina Moric – Non voglio approfondire questo discorso oltre, però auguro a Carlos che sia sereno. Che prenda la sua decisione, che prenda la sua strada, che non si faccia mai calpestare da nessuno. Non deve essere vittima di nessuno, deve avere il suo io e la consapevolezza di essere meraviglioso. Magari c’è una sofferenza, una rabbia repressa dentro di lui che lo sta offuscando nel vedere quanto sia magico”.

Poi Silvia Toffanin ha chiesto se pensa di aver fatto degli errori col figlio, Nina Moric ha risposto di non saper fare un elenco ma che di sicuro ha sbagliato: “Sì certo, è un terzo grado? Ovvio”, ha risposto secca. “Però se non hai voglia di raccontare… No perché sei un po’… Sei molto provata”, ha aggiunto la conduttrice di Verissimo.

“Non sono provata- ha risposto Nina Moric – sai cos’è? Ogni volta che vado in televisione arriva un nuovo bagaglio. Non sono provata, sono stanca è diverso. Non voglio venire in queste vesti, nelle vesti di una vittima, non voglio che passi questo messaggio sbagliato. Sono passata per quella che dice bugie, poco sana di mente. Ormai è diventato uno sport nazionale puntare il dito contro le persone”.

