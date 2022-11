Nelle ultime ore al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha ricevuto una notizia poco felice. No, non da casa sua né dal fidanzato o comunque l’uomo che frequentava prima di entrare al reality di Canale 5 ma da un altro concorrente. Nel dettaglio, uno delle new entry di cui la modella non ha mai fatto mistero di esserne attratta.

Forse anche per questo motivo ha deciso di dichiararsi al nuovo vippone di Alfonso Signorini e abitante della Casa, anche perché a suo dire lo aveva già adocchiato scorrendo i suoi post di Instagram: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari”, gli ha detto.

Nikita Pelizon, due di picche dal vippone al GF Vip 7

E ancora: “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico ‘Nikita ma ripigliati’. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”, ha detto a Luca Onestini, come riporta il sito Biccy. Insomma, una dichiarazione piuttosto esplicita, ma che non ha conquistato l’ex tronista, ex gieffino ed ex di Soleil Sorge. E ha rifilato un due di picche per la modella.

“Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”, le parole di Luca.

“Poi nella vita non si sa mai – ha continuato Onestini – Ci conosciamo da 5 giorni. Con te sto bene. Guardo come ti comporti con gli altri e penso che siamo affini su tante cose, però ecco sono chiaro. A me non piacciono le persone non chiare. Non so cosa succederà. Mi conosci da cinque giorni, magari tra due ti starò sulle palle. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, ma non voglio essere frainteso”. Niktia Pelizon si è poi sfogata con George Ciupilan in piscina, che ha cercato di tirarle su il morale e darle preziosi consigli su come affrontare la cosa.