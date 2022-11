Nikita Pelizon si è lasciata con Valerio Tremiterra al GF Vip 7. Oramai la rottura sembra ufficiale. È successo tutto dopo quel famoso video riproposto dal ragazzo e fatto vedere in diretta alla Pelizon da Alfonso Signorini in puntata. Da quello che ha raccontato il conduttore è lo stesso Valerio a girare questo famoso video alla redazione di Chi: per lui una prova che i due si stavano frequentando. Ma è dopo la puntata che la gieffina ha deciso di interrompere il suo rapporto col presunto compagno.

Ha raccontarlo è la stessa giovane che ha spiegato come mai è così arrabbiata con Valerio Tremiterra. Confinandosi coi suoi colleghi all’interno della casa, Nikita ha raccontato di aver avuto un accordo con l’uomo che stava frequentando e del fatto che lui con la pubblicazione del video l’abbia infranto. “Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo – ha raccontato la Pelizon – Questo se mai avessi voluto dirlo, o altrimenti quando uscivo da qui ci vedevamo e ci davamo l’esito di quello che pensavamo ed era stato”.

E ancora: “Ci saremmo detti tutto, se io l’avevo pensato e viceversa. E non ditemi che è stato un segno. Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati”.

Poi dice Nikita: “Cioè ragazzi non si fa ed è un cambiare le carte in tavola che erano state stabilite prima. Questo io non lo vedo proprio corretto e giusto. Non ho proprio autorizzato nulla. Ragazzi zero non mi è piaciuto. Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari”.

Nikita: -“Ma zero io non sono fidanzata, stavo iniziando a frequentare questa persona.”



Ma colleghiamoci con il signor Valerio Tremiterra che divulga materiali del tutto privati insinuando cose non vere, hype terminato.#GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/zZTTDIgUrc — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 22, 2022

E conclude: “Piuttosto mandi una lettera. Io qui dentro non ho mai detto il nome di lui. Stavo valutando da settimane ed erano stati più di 20 giorni belli. Io adesso sono libera partiamo da questo presupposto”. Tra l’altro anche la sorella di Nikita, Jessica Pelizon si è scagliata contro Valerio Tremiterra ed è arrivata a dire che verranno presi provvedimenti contro l’uomo.

