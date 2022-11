Daniele Dal Moro e Nikita si sono baciati al GF Vip 7. Grande emozione per i fan nel vedere i loro beniamini scambiarsi un bacio passionale (anche se per gioco). Ma cosa è successo in pratica? Gli autori hanno organizzato ‘obbligo o verità’ per i vipponi. Ad un certo punto Patrizia Rossetti è stata costretta a scambiarsi i vestiti con Alberto De Pisis, mentre a Daniele Dal Moro è andata decisamente meglio. Il giovane ha fatto girare la ‘bottiglia’, che si è fermata su ‘bacio’ e subito dopo il bel veronese ha pescato un bigliettino dall’urna e il nome della coinquilina da baciare era quello di Nikita.

Naturalmente la ragazza non si è fatta pregare, è stata al gioco e i due si sono scambiati un bacio durato qualche secondo, mentre gli altri concorrenti urlavano: “Non vediamo la lingua“. Che i due si piacciano non è un mistero e Dal Moro non è sembrato affatto dispiaciuto quando ha scoperto di dover baciare Nikita, anzi. In tanti hanno addirittura notato che dopo il bacio è parso anche piuttosto felice.

Tutto questo avviene senza Elenoire tra i piedi. È infatti oramai noto che quando Nikita Pelizon ha manifestato il suo interesse per il ragazzo, la Ferruzzi si metteva sempre in mezzo con brutte occhiatacce e non solo. Nikita però ha sempre detto di sentirsi affine a Daniele a livello emotivo. Una volta ha raccontato: “Guarda io ho paura ad avvicinarmi a Daniele certe volte”.

E ancora: “Questo perché vedo subito lo sguardo di Elenoire che cambia. E in molte l’abbiamo già detto questo. […] Un interesse per un ragazzo qui dentro? Ho un interesse fisico. No, con Daniele mi ritrovo molto nella sua storia. Sento delle cose che abbiamo in comune. Viviamo da soli da tanto tempo. Sentirsi da soli, arrangiarsi da soli, avere i nostri demoni”.

Poi dice: “Abbiamo certe cose che dobbiamo superare. Questo mi accomuna molto a lui. Mi ci rivedo a livello di interno, sul piano emotivo. Per il percorso di vita in comune. Mi viene da abbracciarlo se lo vedo giù di morale. Quindi una persona mi ha colpito sul fisico, ma nessuno su tutti i punti”. È quindi l’inizio di qualcosa di bello tra loro due? Staremo a vedere.

