“Ma questi chi sono”. GF Vip 7, entrano i nuovi concorrenti: anche nomi quasi sconosciuti

GF Vip 7, polemiche social sui nuovi concorrenti: “Sconosciuti”, polemiche social suoi nuovi concorrenti. A dare l’annuncio di 6 nuovi ingressi era stato Alfonso Signorini: “No, non è uno scherzo di Halloween! Giovedì, sei nuovi Vipponi sono pronti a fare il loro ingresso per turbare l’equilibrio della Casa!”. Un’operazione che non è piaciuta a tutti mentre i nervi iniziano a cedere. Nelle ore scorse infatti è andata in onda una lite furiosa tra Luca Salatino e Attilio Romita: a scatenarla, un paio di scarpe.



Attilio sostiene che Luca lo avrebbe aggredito verbalmente: “Ha cominciato a gridare: “Ah, oh”. Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa”. Salatino, poi, ha tentato di avere un confronto ma la risposta non è stata per nulla conciliante. “Ti chiedo una cosa e te la chiedo per i prossimi quarant’anni. Io non posso subire aggressioni alla mia età. Oh, io non ti ho fatto niente di male. Non ti ho pestato un piede, non ti ho rubato le sigarette, non ti ho rubato le scarpe”.

Leggi anche: GF Vip 7, guai in vista per Antonella Fiordelisi: “Entra la ex di Edoardo Donnamaria”





GF Vip 7, polemiche social sui nuovi concorrenti: “Sempre più in basso”



Alle parole aggressione Luca è sbottato: “Aggressione mi sembra troppo. Se tu pensi che io ti abbia fatto un’aggressione…io sono venuto a scusarmi, ma se tu dici “alla mia età”, secondo me in queste situazioni non c’è età. Sono venuto qui a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso e ti ho portato sempre rispetto. Io al contrario tuo, non ti ho mai riso in faccia. Comunque io sono venuto qui, se ti va bene, altrimenti non so che dirti”.



Di sicuro Attilio e Luca sanno come monopolizzare l’attenzione molto di più dei 6 criticati nuovi concorrenti. Confermati gli ingressi di Luca Onestini (per fortuna disse in tempi non sospetti che con i reality show aveva chiuso) ed Edoardo Tavassi (in cerca di riscatto dopo aver dovuto ritirarsi dall’ultima Isola dei Famosi a un passo dalla finale), ci sarà Luciano Punzo, ex single di Temptation Island.



Nomi a cui si aggiungeranno Sarah Altobello (altro personaggio che ben conosce le dinamiche dei reality show), Oriana Marzoli (modella spagnola ed ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez) e Micol Incorvaia (sorella dell’influencer Clizia) nomi che non piacciono e molto molto poco vip.

“Non ci freghi più”. GF Vip, Pamela Prati: i giochi sono finiti. È sempre più isolata