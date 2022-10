Nuovi concorrenti al GF Vip 7 e dalle ultime indiscrezioni forse anche Micol Incorvaia. Chi è? Per il mondo dello spettacolo ancora non è molto conosciuta – anche se su Instagram ha un bel numero di follower -, ma una sorella e un ex famoso. La prima è Clizia Incorvaia.

Micol è la ‘sorellina’ dell’ex concorrente del reality e compagna di vita di Paolo Ciavarro. Le due si somigliano in modo impressionante, basta dare uno sguardo ai loro scatti ‘di coppia’. Ma a proposito di coppia, come detto ha un ex che invece è ormai noto al grande pubblico.

Micol Incorvaia GF Vip 7? “Entra pure la ex di Edoardo Donnamaria”

In passato Micol Incorvaia è stata legata a uno dei concorrenti ancora in gioco al GF Vip 7: Edoardo Donnamaria. Proprio quell’Edoardo che ora nella Casa ha una forte sintonia con Antonella Fiordelisi. A proposito: secondo alcuni utenti, la sorella di Clizia starebbe seguendo con grande interesse le dinamiche di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

E soprattutto le dinamiche che si stanno creando tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i cosiddetti ‘Donnalisi’ per il pubblico di Twitter. Come riporta il sito Biccy, infatti, nonostante sia finita la storia con il volto di Forum, Micol Incorvaia ha lasciato diversi like a tweet contro Antonella e i Donnalisi. “In particolar modo i like ai post contro Antonella sono tutti sul suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese”, si legge.

Ci sarà marette tra le due, sempre se poi Micol entrerà davvero al GF Vip 7? Si parla di ben 6 nuovi concorrenti che dovrebbero fare il loro ingresso a partire da giovedì prossimo. Nessuna certezza o conferma ma in rete circolano anche i nomi di . Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli (nota influencer spagnola), Sarah Altobello, Akash Kumar, il conte Mazzoni e Luca Onestini in coppia con il fratello Gianmarco.