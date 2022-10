GF Vip 7, in arrivo 6 nuovi concorrenti pronti a vivere l’esperienza televisiva nel reality show di Alfonso Signorini. Dopo le ultime indiscrezioni bomba lanciate da Amedeo Venza che ha parlato di una coppia che dall’Isola dei Famosi dovrebbe entrare al GF Vip, altri vipponi potrebbero varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Sei nuovi concorrenti al GF Vip. Ricordate lo scoop lanciato da Amedeo Venza di recente? “Una coppia sta per varcare la porta rossa! Visti, rivisti e stravisti! Ecco perché la gente non segue più il programma!”. L’esperto ha fatto riferimento proprio a Guendalina e Edoardo Tavassi, commentando però negativamente la loro possibile entrata.

Sei nuovi concorrenti al GF Vip 7: ecco di chi si tratta

“Sono usciti due settimane fa dall’Isola e ce li ritroviamo al GF Vip, cioè cosa è che non abbiamo capito?”. Poco dopo arriva la rettifica. Scrive ancora Venza: “Aspettate!!! Rettifico! Entra solo Edoardo! Già così va meglio”. Poi altri nomi dei possibili vipponi pronti a entrare nella casa del GF Vip 7. Oriana Marzoli, una nota influencer spagnola, ma ancora Helena Prestes, Sarah Altobello, Akash Kumar, il conte Mazzoni e Luca Onestini in coppia con il fratello Gianmarco. (“Io e Totti…”. Bomba al GF Vip 7, la concorrente rivela tutto: è successo prima di entrare).

Tutte indiscrezioni che non hanno fatto altro che alzare l’asticella delle aspettative. E adesso 6 nuovi concorrenti dovrebbero essere confermati. Pare che tra i nomi confermati quello Luca Onestini sia al primo posto della lista. Ripescato, se così può dirsi, da un’altra edizione del reality, quella del GF Vip 2. E ancora, Oriana Marzoli, protagonista indiscussa di un acceso confronto con Valeria Marini nello studio di Supervivientes. Poi riflettori accesi anche sulla modella brasiliana.

Stiamo parlando di Helena Prestes, amica di Nikita Pelizon, e ancora Edoardo Tavassi, ex isolano, seguito da Sarah Altobello, la “sosia” di Melania Trump, anche lei reduce dall’Isola dei Famosi e volto del salotto televisivo di Barbara d’Urso, e in ultimo Raffaello Mazzoni, ex secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.