Al GF Vip 7 viene sganciata la bomba. Ed è di quelle che fanno discutere: anche perché riguarda Francesco Totti, l’ex capitano della Roma che si è separato da Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. Senza ombra di dubbio è stata la notizia dell’estate: dopo i rumor dello scorso febbraio, i due hanno deciso di lasciarsi e lo hanno fatto con due comunicati separati. Da quel momento le cronache di gossip non hanno mai smesso di seguirli, cercando di scoprire motivi e retroscena della separazione.

Attualmente Francesco Totti e Ilary Blasi sono impegnati nella battaglia legale per la separazione. In un’intervista al Corriere della sera l’ex calciatore ha affermato di non essere stato lui “a tradire per primo” e che la conduttrice gli avrebbe sottratto beni personali: “Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”. “Furto” a cui Totti avrebbe risposto nascondendo le borse di valore di Ilary Blasi e sperando in uno scambio.

Antonella Fiordelisi, rivelazione al GF Vip: “Mi ha scritto Totti”

Ecco perché la bomba sganciata al GF Vip potrebbe essere davvero potente. Succede tutto mentre Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Edoardo Donnamaria stavano chiacchierando in camera da letto. Si stava ipotizzando un eventuale nome da dare a un futuro figlio, ma il gioco ha avuto un risvolto del tutto inaspettato, con la spadista che ha dichiarato di essere stata contattata da Francesco Totti. La confessione è arrivata quando Giaele ha immaginato un futuro oltre il reality tra Antonella e Edoardo.

Quindi sono iniziate le ipotesi su nomi da dare a un eventuale figlio e tra quelli emersi è spuntato “Francesco”. Edoardo Donnamaria ha esclamato “Totti” e Antonella Fiordelisi si lascia scappare: “Mi ha scritto Totti”. La spadista si è resa conto del peso della sua frase e ha messo la mano davanti alla bocca, ma ormai la frittata è stata fatta. Poi ha messo la testa nel petto del ragazzo che ha esclamato: “Non è vero!”. La regia ha prontamente staccato le immagini, ma le parole di Antonella Fiordelisi si sono sentite benissimo e sono diventate virali in poco tempo.

Ora resta da capire se lo abbia fatto per guadagnare visibilità o se realmente Francesco Totti le abbia scritto. E non è escluso che Alfonso Signorini possa andare in fondo a questa vicenda magari interrogando Antonella Fiordelisi già nel corso della puntata di stasera, lunedì 31 ottobre – oppure nelle prossime puntate. Come è facile capire, l’argomento non è dei più semplici.