“Ilary e suo padre…”. Totti, è successo subito dopo la separazione: “Non potevo crederci”

Francesco Totti e Ilary Blasi, l’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera dall’ex numero 10 della Roma è destinato a sollevare un polverone. Nelle prossime ore la risposta della showgirl potrebbe infatti arrivare. Totti è stato categorico sul fatto che non ci saranno nuove dichiarazioni da parte sua nell’ottica di tutela dei suoi figli. Spiega Totti: “Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così”.



“Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”. Un esempio? “In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo”.





Francesco Totti: “Ilary Blasi mi ha portato via la collezione di Rolex”



La crisi è diventata irreversibile nel 2021 ma le avvisaglie c’erano già nel 2016, anno in cui Totti diede l’addio al calcio. “Smettere non è facile. È un po’ come morire. Giocavo in serie A da quando ne avevo sedici. E certe cose ti mancano. L’adrenalina, la fatica. L’ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio: “ho paura, statemi vicino”. E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo”. (Leggi anche “L’amore vero”. Francesco Totti ritrova il sorriso, pronto a cominciare una nuova vita)



La situazione è andata peggiorando quando lui lasciò la Roma anche da dirigente: “La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021”. Giorno in cui è morto il padre di Francesco.



“Papà mio per me c’era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo: Francesco è il numero uno, diceva. Poi ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente”.

Con la mamma dei suoi tre figli Totti teme di arrivare in tribunale perché un accordo sulla separazione proprio non si trova e i rapporti sono tesissimi. “Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore, ha svuotato con il padre le cassette di sicurezza”.

“La verità”. Tradimenti e dolori, Francesco Totti parla per la prima volta: accuse a Ilary Blasi