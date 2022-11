Nervi tesi dentro la casa del GF Vip7, durante la puntata di ieri faccia a faccia tra Pamela Prati e Nikita Pelizon. Lo sfogo dopo che il televoto ha eletto Nikita come preferita. Una decisione che non mette tutti d’accordo. Furiosi alcuni commenti sui social. “Nikita antipatica fino al midollo, molto falsa, mi dispiace che è riuscita a ingannare parecchi telespettatori. Sempre in posa, con quella enorme bocca perennemente aperta, parla anche a bocca aperta, credendo di essere irresistibile. Sembra una caricatura”.



E ancora scrive un’altra utente. “A me continua a non convincere. A maggior ragione, dopo le esternazioni della sorella, trovo incongruenze in quello che ha raccontato e penso fermamente che stia recitando il ruolo dell’ingenua. Si sta controllando per non far uscire chi è veramente e durante le discussioni è spesso insidiosa e poco limpida”. Parole che deve pensare anche Pamela Prati.

GF Vip7, duro faccia a faccia tra Pamela Prati e Nikita Pelizon: la showgirl spera di uscire



La showgirl è arrivata al punto di voler uscire, rimasta senza alleate e palesando il suo sconforto a Orietta Berti. “Mi auguro di uscire, ormai tanto sono vecchia, sono un monumento, ho 100 anni”, esagera. “Una donna ha l’età che si sente”, commenta Orietta Berti dallo studio. “Io mi sento una 20enne, i giovani mi chiamano e mi dicono ‘Insegnami la vita’, per me è la soddisfazione più grande”.



Pamela, naturalmente, se la prende. “Puoi dirmi quello che vuoi ma io sono ironica sempre sulla mia età”. Secondo Sonia Bruganelli Prati dovrebbe tenersi ben stretta la sua nuova immagine di “Cenerentola” nella Casa, che gioca sul vittimismo della concorrente ormai “smontata” da tutti. A dimostrazione di come Pamela sia sempre più isolata anche la decisione di Nikita di salvare Antonella Fiodelisi pur di non salvare lei.



“Di Antonella mi piace la sua naturalezza. Pamela non mi è piaciuta. Se mi reputi una bambina, mi aspetto che da persona adulta le cose me le dici e me le spieghi, invece rifiuti di parlarmi”. Pamela non gliele manda a dire e subito replica piccata: “Io e te possiamo farci buongiorno e buonasera, ma siamo incompatibili. Io sono una donna, tu sei una bambina”.

