Edoardo Donnamaria e la frase sul Covid, rischio squalifica. Il concorrente del GF Vip è da tempo ormai protagonista di una relazione con Antonella Fiordelisi all’interno della Casa. O meglio, lo era. Nella puntata del 27 ottobre, infatti, oltre alle eliminazioni di Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez, c’è stato un duro confronto proprio tra Edoardo e Antonella. Quest’ultima è rimasta malissimo per le parole di Sonia Bruganelli sul volto di Forum il quale non si è opposto alle sue dichiarazioni.

L’opinionista del GF Vip ha detto che Edoardo Donnamaria non ha bisogno di portare avanti la storia con Antonella per piacere al pubblico. Ebbene lui non ha controbattuto e questo ha deluso parecchio la spadaccina che si è sfogata con gli altri coinquilini: “Ho sbagliato tuto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno. Dovevo stare da sola, come sempre nella vita”. Poi ha aggiunto: “Con me hai chiuso. Così impari a non difendermi”.

Leggi anche: “Con me ha chiuso”. GF Vip, mollato in diretta. Dopo quello che ha visto e sentito la concorrente torna single





Edoardo Donnamaria, squalifica in arrivo per le frasi sul Covid?

La storia con Antonella Fiordelisi sembra dunque arrivata al capolinea, ma Edoardo Donnamaria ha altro di cui preoccuparsi in queste ore. Non sono sfuggite al pubblico le sue dichiarazioni sul Covid che hanno creato un vero polverone sul web. Parlando con Giaele De Donà in giardino il personaggio tv ha espresso questa considerazione sulla pandemia da Coronavirus: “Hanno fatto un casino, alla fine non è successo poi chissà che”.

Dopo aver sentito queste frasi Giaele ha risposto cercando di far ragionare il suo interlocutore: “Beh insomma… quanta gente è morta. Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani”. L’influencer gli ha ricordato che quando si trovava a Los Angeles ha visto immagini per le quali non ha potuto non piangere.

Donnamaria il più sopravvalutato…molto egoriferito, molto boring la coppietta, a volte arrogante e poi oggi la cessata sul covid. Per me è un grande no! #gfvip — viperella di stefy (@DiViperella) November 2, 2022

Edoardo Donnamaria che parla di covid dicendo “non è che sia successo chissà che” fa accapponare la pelle. Perché non lo va a dire a chi ha perso qualcuno di importante? Qualcuno di famiglia?

Ignorante! #GfVip — lorenzo (@lloorrenzo) November 2, 2022

Morti di Covid secondo Edoardo Donnamaria siete morti così #gfvip — Eva Esposito (@EvaEspo31491090) November 2, 2022

Anche Alberto De Pisis è intervenuto nella discussione: “I primi mesi amore era fuori controllo la situazione”. Nulla da fare, Edoardo Donnamaria non ha cambiato idea:”Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose”. In tanti sui social hanno criticato Edoardo, molti chiedendone addirittura la squalifica.

“Ma questi chi sono”. GF Vip 7, entrano i nuovi concorrenti: anche nomi quasi sconosciuti