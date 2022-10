Al GF Vip 7 anche Nikita Pelizon è finita al televoto. Televoto con prima eliminazione definitiva dalla Casa giovedì prossimo e la modella rischia il posto con Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia e Giaele De Donà. Chi uscirà per sempre dalla Casa? Intanto dopo la diretta ha iniziato a domandarsi chi potrebbe aver fatto il suo nome in confessionale.

Sa già che Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese nelle nomination palesi. Ha escluso Antonella Fiordelisi (che invece l’ha nominata) e ha qualche dubbio su Elenoire Ferruzzi,. Ma soprattutto, finita la diretta del lunedì, si è confidata con George Ciupilan.

Nikita Pelizon GF Vip 7: “Violano il regolamento”

Nikita Pelizion ha rivelato al coinquilino cosa l’ha spinta a votare Alberto De Pisis e, come mostra il video sotto, ha aggiunto un’altra motivazione circa la diffidenza nei suoi confronti e in quelli di Antonino: i due avrebbero l’abitudine di fare strategia, eludendo i microfoni e parlando in codice, pensando così di non essere ascoltati.

“Tu devi solo pensare a comportarti bene e a conoscere le persone”, il consiglio di George a Nikita Pelizon al GF Vip 7. Ma “Alberto è una di quelle persone che non mi interessa conoscere. Non ho argomentazioni con lui e poi non penso al gioco ma a stare con chi mi fa piacere”. Lanciata l’accusa di violare il regolamento, ha avuto un confronto proprio con Alberto.

Nikita ha sentito Antonino e Alberto parlare delle donne più forti da nominare, ovvero lei e Antonella, e si sono messi d’accordo, però poi sarebbe lei quella falsa che si inventa che Alberto parla di nomination? #gfvip



pic.twitter.com/8YYWfgzva0 — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 10, 2022

La modella ha affrontato di petto la situazione e domandato ad Alberto De Pisis dei chiarimenti sui discorsi fatti con Antonino Spinalbese: lui ha confermato di aver parlato in codice con il coinquilino, poi le ha spiegato cosa si sono detti, non ricordando però di aver fatto dei riferimenti a Nikita Pelizon. Lei poco ci ha creduto per la verità…