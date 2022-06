Nicola Savino, nuovo programma per l’opinionista dell’Isola dei Famosi. La notizia non è ancora ufficiale, ma l’indiscrezione è davvero molto in voga in queste ore e difficilmente ci saranno smentite. Abbiamo scoperto nei giorni scorsi che l’ex presentatore de Le Iene non resterà a Mediaset dopo l’esperienza nel reality show di Ilary Blasi. Sbarcherà infatti altrove e proprio a lui sarà affidata una trasmissione importantissima, che torna in auge dopo che per tanti anni è stata messa in soffitta.

Nicola Savino, nuovo programma all’orizzonte. E ovviamente lui non sarà riconfermato a Back To School su Italia 1. Mediaset ha però confermato la trasmissione e l’emittente è alla ricerca di colui che farà da successore a Savino, secondo quanto riporta TvBlog. Sul tavolo ci sarebbero già dei nomi, che non dispiacerebbero al pubblico italiano. Tra questi spunta il nome di Alvin. Si tratterebbe, indubbiamente, di una bella scommessa, essendo amatissimo dal pubblico.





Nicola Savino, nuovo programma per l’opinionista dell’Isola dei Famosi

Nicola Savino, nuovo programma sempre più vicino per il collega all’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. L’ultima voce top sul conduttore televisivo è stata fatta circolare da Il Giornale. Inizialmente si era vociferato che lui potesse condurre Music Farm, ma ora c’è un’altra trasmissione che potrebbe riproporre al pubblico. Avrà un compito non semplice, visto che ci saranno aspettative molto alte. Andiamo a scoprire insieme quale anticipazione è stata data sull’opinionista dell’Isola.

Il Giornale ha scritto su Nicola Savino: “Tra le novità della prossima stagione televisiva su Tv8 approderà Nicola Savino con un nuovo game in access e la riproposizione del reality La Fattoria”. Non ci sono informazioni dettagliate ancora su quando andrebbe in onda e su chi sarebbero i concorrenti che parteciperebbero al programma. Sicuramente nelle prossime settimane se ne sarà maggiormente, presumibilmente quando l’Isola dei Famosi avrà chiuso i battenti.

La Fattoria è stato un reality show la cui prima edizione è stata trasmessa nel 2004 ed è stata presentata da Daria Bignardi. Poi le altre edizioni del 2005 e del 2006 sono state condotte da Barbara D’Urso. L’ultima, datata 2009, da Paola Perego. Adesso si è in attesa di scoprire se ci sarà una nuova edizione presentata da Nicola Savino. Staremo a vedere.

“Chi prende il suo posto”. Nicola Savino molla, Mediaset corre ai ripari: è lui il sostituto