Nicola Savino sostituito, ormai è certo: il conduttore lascerà Mediaset al termine della stagione in corso. Ad annunciarlo nei giorni scorsi era stato il portale Pipol Tv che assicura che la notizia è ufficiale. L’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, già volto de Le Iene nonché timoniere di Bach To School, si accaserà a Tv8 a partire da settembre. Nicola Savino sarà un volt di punta con due format: uno per la fascia dell’access time e uno per quella della prima serata.



Nello specifico Nicola Savino condurrà Music Farm. L’ultima edizione di questo programma è andata in onda moltissimi anni fa, precisamente nel 2006, ed era stata presentata su Rai2 dalla conduttrice Simona Ventura. E ora sembra davvero tutto stabilito con il ritorno di Music Farm e la conduzione affidata a Savino. Un’esperienza per lui che sarebbe davvero gratificante. Nuovi stimoli son all’orizzonte e anche il pubblico è curioso di vederlo all’opera in questo ambito.

Nicola Savino arriva in una situazione non facile. TV8 ha subito, negli ultimi anni, una vistosa emorragia di ascolti, con il pubblico in fuga. Particolarmente intensa quella che si è abbattuta su Rai Due che sta vivendo una profonda crisi di identità. Per ora Nicola Savino non commenta, saldo al timone dell’Isola dei Famosi dove continua a divertirsi non poco. (Leggi anche “Chi vince l’Isola dei Famosi”. Nicola Savino se lo lascia sfuggire: il nome fa rumore)



Intorno al lui si è scatenato però il totonome. A quanto si apprende infatti Mediaset ha riconfermato Back to school per una nuova stagione. La rete tv è alla ricerca di colui che farà da successore a Savino, secondo quanto riporta TvBlog. Sul tavolo ci sarebbero già dei nomi, che non dispiacerebbero al pubblico italiano. Tra questi spunta il nome di Alvin. Si tratterebbe, indubbiamente, di una bella scommessa visto che è molto apprezzato dal pubblico.



Alvin che, come Nicola Savino, è in queste settimane impegnato in Honduras. Nelle ore scorse si è lasciato andare ad un commento sulle condizioni di vita sull’Isola. “L’Isola dei Famosi è una realtà che non esiste da nessun’altra parte – ha detto l’inviato – Quando sono arrivato qua la prima volta, 7 anni fa, mi dissero: ‘ciò che vedi è inutile che lo racconti a casa, perché nessuno ti crederà mai’.

