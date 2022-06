Nicola Savino: età, altezza, peso e curiosità. Cosa sappiamo sul conduttore televisivo italiano e speaker radiofonico? Come noto, da anni è co-conduce un programma radiofonico su Radio Deejay. Insieme a Linus, infatti, ogni mattina si diverte con interviste e sketch sulle frequenze della famosa radio e la trasmissione ‘Deejay Chiama Italia’. La formula a due voci del programma incontra il favore dello storico conduttore e del pubblico, e dal 1999 Nicola Savino, finalmente col suo nome anagrafico, diventa ufficialmente co-conduttore di Deejay chiama Italia, in onda dal 1991.

Nicola Savino è figlio di un ingegnere e di una farmacista e ha iniziato a lavorare come dj a 17 anni. Il suo arrivo a Radio Deejayi risale a 1989 e, come detto, la consacrazione arriva grazie al programma Deejay Chiama Italia. Il conduttore non è figlio unico, ha due sorelle maggiori, è sposato e ha una figlia, Matilda, nata nel 2006, tre anni prima di convolare a nozze con la compagna Manuela Suma, costumista di diversi programmi televisivi.





Nicola Savino: età, altezza, peso, moglie, figlia, dito

Nicola Savino: età, altezza, peso – Come raccontato in diverse interviste, Nicola Savino è molto legato alla figlia e fino a qualche anno fa condividevano la passione per il calcio: il conduttore è un tifoso sfegatato dell’Inter. Prima di incontrare Emanuela, Nicola Savino aveva avuto un altro matrimonio celebrato quando aveva appena 24 anni, finito poco dopo. “Col primo matrimonio e non andò bene. Bisogna ponderarle le scelte. Il vero amore folgorante a quella età accade di rado e mi dispiace”, ha detto in passato Nicola Savino.

Oggi, invece, con Manuela le cose vanno a gonfie vele: “Questo secondo matrimonio è inaspettato e carico di gioia, anche se stiamo insieme da tanti anni. Io sono favorevole, un matrimonio sancisce un unione, è bello, non posso che parlarne bene…”. Mostrando al pubblico la sua mano destra in uno sketch della puntata de Le Iene di martedì 19 ottobre 2021, il conduttore aveva spiegato il perché del suo difetto fisico, ovvero un mignolo mancante.

“Nel luglio del 1968, avevo sette mesi, per un calo di peso mi ricoverarono in ospedale. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito. Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono”, aveva raccontato Nicola Savino durante una puntata di Deejay Chiama Italia. Da quel momento quindi Nicola Savino vive con nove dita e il mignolo della mano destra reciso.



La carriera è stata lunga e ricca di successi, dalla radio, al cinema, passando per la televisione, dove Nicola Savino è approdato come conduttore in una edizione dell’Isola dei Famosi, a Le Iene insieme a Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi e nel 2022 il ritorno all’Isola dei famosi nella veste di opinionista con l’amica Vladimir Luxuria.

Nicola Savino è nato Lucca, in Toscana, il 14 novembre 1967 ma è cresciuto in Lombardia. Altro dettaglio fisico di Nicola? Altezza e peso. Il conduttore è ‘basso’: la sua statura è pari a circa 170 centimetri rapportati a un peso corporeo di 64 chilogrammi.

