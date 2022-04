Nicola Savino, opinionista accanto a Vladimir Luxuria nella sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata il lunedì su Canale 5. La coppia di opinionisti ha convinto il pubblico televisivo e in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua esperienza all’Isola.

“Il segreto della riuscita mia e di Vladimir è che abbiamo due ruoli distinti: lei è sia leggera che ironica, e in questo mi somiglia, ma volendo ha anche le corde della serietà, si appassiona al dibattito vero del reality, alle strategie, agli scontri che avvengono e che io invece seguo meno”, ha raccontato Nicola Savino.





Nicola Savino: chi è la sorella Daniela (foto)

Nicola, che ha condotto l’ottava a la nona edizione dell’ Isola dei Famosi, ha confessato di divertirsi di più nel ruolo di opinionista e ha parlato dei naufraghi che vorrebbe vedere in finale: “Amo molto le signore, da Ilona Staller a Lory Del Santo. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere i Cugini di Campagna in coppia se uno dei due non fosse stato squalificato. Mi piacciono Estefania e Roger, bellissimi e molto simpatici. Ci sono anche mamma e figlio, insomma li vorrei tutti!”.

Classe 1967, Nicola Savino è figlio di un ingegnere e di una farmacista. A 17 anni inizia a lavorare come dj e nel 1989 arriva la svolta con l’arrivo a Radio Deejay e la consacrazione, accanto al collega Linus, grazie al programma Deejay Chiama Italia. Nicola Savino non è figlio unico, ha due sorelle maggiori e sui social è raro trovare qualche scatto in loro compagnia. Tra la gallery, però, c’è un selfie scattato in compagnia di Daniela e in tantissimi hanno notato la grande somiglianza che c’è tra i due.

“Cara sorella Daniela, ieri era il tuo compleanno e mi sono dimenticato di farti gli auguri!(da qui in poi seguono alcune parole in dialetto di Cosenza, non fateci caso) Nà bona capo e nà bona fortuna, 8 e 9 foramaluocchio!”, ha scritto Nicola Savino a corredo della foto scattata insieme alla sorella. “Siete uguali”, “Uguali”, “Auguroni, sei identica a tuo fratello”, “La versione femminile di Nicola Savino”, si legge tra i commenti dei follower del conduttore radiofonico e opinionista dell’Isola dei Famosi.

