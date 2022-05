Chi vince l’Isola dei Famosi? A poco meno di un mese dalla finale del programma inizia a girare il nome del vincitore. Tra le tante voci anche Nicola Savino ha voluto dire la sua indicando il nome del possibile trionfatore. Nicola Savino che, è notizia quasi certa, a fine stagione lascerà Mediaset. Ad annunciarlo è stato il portale Pipol Tv che assicura che la notizia è ufficiale. L’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, già volto de Le Iene nonché timoniere di Bach To School, si accaserà a Tv8 a partire da settembre. Nicola Savino sarà un volt di punta con due format: uno per la fascia dell’access time e uno per quella della prima serata.



Nicola Savino arriva in una situazione non facile. TV8 ha subito, negli ultimi anni, una vistosa emorragia di ascolti, con il pubblico in fuga. Particolarmente intensa quella che si è abbattuta su Rai Due che sta vivendo una profonda crisi di identità. Per ora Nicola Savino non commenta, saldo al timone dell’Isola dei Famosi dove continua a divertirsi non poco.







Commenta invece il nome del possibile vincitore. Lo ha fatto ai microfoni di Tv Talk. Alla domanda chi sia la rivelazione risponde: “Oddio è difficile dire rivelazione di Carmen Di Pietro perché anche li siamo sempre alle solite gallina vecchia fa buon brodo.” Tradotto: Carmen è la candidata ideale non solo per il podio ma anche per la vittoria finale.



Carmen che è stata spesso sotto i riflettori in questa settimana. Pochi giorni fa è stata coinvolta in un lite furiosa con Marco Maccarini. È successo quando Pamela Petrarolo ha preso in mano il barattolo e si è bruciata. Ne è nata un’accesa discussione che ha coinvolto pure Carmen. “Dio mio brucia! – ha gridato Pamela – Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Mi viene da piangere dal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente”.



E ancora: “Non sento quasi le dita fai te, mica sono pazza che prendo una cosa se credo che sia infuocata”. Anche Carmen ha detto la sua: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. Si è fatta male Pamela guarda!”. Marco Maccarini ha reagito male di fronte alle parole di Carmen Di Pietro: “Sono già mostruosamente dispiaciuto quindi ti prego di smetterla. Se ce l’hai così tanto con me nominami! Mi stai attaccando per fare spettacolo”.

