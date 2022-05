Clemente Russo torna a parlare dell’Isola dei Famosi, dopo essere stato eliminato dal reality show di Ilary Blasi. E nel corso di un’intervista ha voluto dire finalmente tutto su ciò che è accaduto in Honduras e ha anche sottolineato di aver subito qualcosa di negativo, che inevitabilmente si è riversato contro di lui. E il pubblico, così facendo, ha deciso che non doveva più proseguire quell’avventura iniziata con la moglie Laura Maddaloni, la quale ha anche dovuto rinunciare ai sogni di gloria.

Dopo l’Isola dei Famosi, Clemente Russo ha annunciato di aver perso molti chili. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex concorrente ha ammesso di aver perso almeno 12 chili: “Io mi conosco fisicamente, credo di essere dimagrito almeno 12 chili”, ha spiegato l’ex pugile napoletano. Davvero considerevole, tenuto conto che non è rimasto per moltissimo tempo. Ma andiamo a scoprire ora che tipo di dichiarazioni ha fatto e perché si è innervosito particolarmente.





Clemente Russo, dopo l’Isola dei Famosi partono le accuse

Nella sua conversazione con il giornalista di SuperGuidaTv, Clemente Russo si è soffermato quindi sulla sua recente esperienza all’Isola dei Famosi e ha esordito così: “Sono partito con Laura e il nostro obiettivo era quello di vincere le prove dimostrando la nostra forza e tenacia. Credevamo che quella mentalità del gioco fosse giusta e invece poi ci siamo resi conto che il pubblico apprezzava di più quelle persone che facevano di meno ma che ci mettevano più cuore ed emozioni”. Poi è passato all’attacco.

Sempre a SuperGuidaTv Clemente Russo ha criticato alcuni naufraghi: “Carmen e Alessandro hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicola”.

E Clemente Russo ha poi spiegato cosa è successo nei suoi confronti: “Sono stato penalizzato perché le persone si aspettavano che io non alzassi mai la voce. Tuttavia poi sono stato provocato più di una volta e questo mi ha penalizzato. Non mi sono pentito per come ho fatto l’Isola, la rifarei altre mille volte con tutte le cose che ho fatto. Tornando indietro però mi dedicherei di più ai rapporti umani”.

