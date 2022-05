Nicola Savino il dettaglio dell’abito all’Isola dei Famosi. Opinionista accanto a Vladimir Luxuria nella sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata il lunedì su Canale 5, il conduttore radiofonico ha convinto il pubblico televisivo e in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua esperienza all’Isola insieme all’amica Vladimir Luxuria.

“Il segreto della riuscita mia e di Vladimir è che abbiamo due ruoli distinti: lei è sia leggera che ironica, e in questo mi somiglia, ma volendo ha anche le corde della serietà, si appassiona al dibattito vero del reality, alle strategie, agli scontri che avvengono e che io invece seguo meno”, ha raccontato l’opinionista dell’Isola dei Famosi. Da quando è iniziato il reality show, molti telespettatori hanno notato un dettaglio sull’abito di Nicola Savino.





Nicola Savino dettaglio abito all’Isola dei Famosi: “Mai cambiato”

Prima di parlare del dettaglio dell’abito di Nicola Savino facciamo un passo indietro, perché in questi giorni il sito e Pipol Tv che assicura che la notizia è ufficiale, ha lanciato la bomba sul conduttore e opinionista dell’Isola dei famosi, che a fine stagione lascerà Madiaset per approdare a Tv8. Nicola Savino sarà un volt di punta con due format: uno per la fascia dell’access time e uno per quella della prima serata.

In questi giorni Nicola Savino ha anche parlato del possibile vincitore dell’Isola dei Famosi. Lo ha fatto ai microfoni di Tv Talk. Alla domanda chi sia la rivelazione risponde: “Oddio è difficile dire rivelazione di Carmen Di Pietro perché anche li siamo sempre alle solite gallina vecchia fa buon brodo.” Tradotto: Carmen è la candidata ideale non solo per il podio ma anche per la vittoria finale.

Ma torniamo a Nicola Savino e al dettaglio dell’abito indossato all’Isola dei Famosi, Da quando il reality show è iniziato, come riporta Funweek, molti telespettatori hanno notato che l’opinionista non ha mai cambiato abito. “E anche questa puntata Savino ha lo stesso vestito, ma voi ci avete fatto caso? Cambia solo la camicia”, “Non ricordo quante puntate sono passate e niente Savino non cambia vestito” hanno notato alcuni utenti su Twitter. “Ma a Nicola Savino il vestito blu lo hanno cucito addosso? Dalla prima puntata ad oggi non lo ha mai cambiato”, “Mi spezza Nicola sempre in blu” hanno scritto altri.

