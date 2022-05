Terremoto a Mediaset, lascia un pezzo da novanta pronto a lasciare. Solo un anno fa la corazzata targata Berlusconi aveva detto addio a Alessia Marcuzzi. La showgirl aveva dato l’annuncio con un misto di dolore e rabbia. “Volevo essere io a darvi questa notizia prima che la leggiate in giro sui giornali, magari in maniera non proprio corretta. Dopo tanti anni a Mediaset ho pensato di prendermi una pausa, un periodo tutto per me. Questo perché non ce la faccio a vedermi in alcuni programmi che mi sono stati proposti”.



“Per questo – e non a cuor leggero – ho detto all’azienda di voler lasciare tutto, ovviamente ringraziandoli per avermi sostenuta in tutto questo tempo. Ho iniziato a lavorare con loro con il Festivalbar, Mai Dire Gol, Colpo di Fulmine, poi Le Iene e il GF, adesso L’Isola e Temptation. Insomma i ricordi legati a Mediaset sono tantissimi. Però a parte tutte le cose brutte, questa pandemia ha dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”. Ora arriva la notizia che anche Nicola Savino lascia Mediaset.





Nicola Savino lascia Mediaset: ecco quando



Quando? A fine stagione. Ad annunciarlo è stato il portale Pipol Tv che assicura che la notizia è ufficiale. L’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, già volto de Le Iene nonché timoniere di Bach To School, si accaserà a Tv8 a partire da settembre. Nicola Savino sarà un volt di punta con due format: uno per la fascia dell’access time e uno per quella della prima serata.



Nicola Savino arriva in una situazione non facile. TV8 ha subito, negli ultimi anni, una vistosa emorragia di ascolti, con il pubblico in fuga. Particolarmente intensa quella che si è abbattuta su Rai Due che sta vivendo una profonda crisi di identità. Per ora Nicola Savino non commenta, saldo al timone dell’Isola dei Famosi dove continua a divertirsi non poco.



L’ultima volta con Il tatuato Luca Daffrè, oggetto di una battuta: “Oltre alle corna tatuate, ha anche due uccelli. Andiamo avanti tutta la sera” e in studio il pubblico è scoppiato a ridere. Il momento goliardico è proseguito dal momento che poco prima, concentrandosi sul loro abbigliamento isolano piuttosto stringato, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha commentato dicendo che i due hanno portato il pacco, e subito dopo la conduttrice Ilary Blasi ha rincarato la dose aggiungendo: “Anzi due”.

