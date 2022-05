All’Isola dei Famosi sono sbarcati due nuovi naufraghi: si tratta di Gennaro Auletto e Luca Daffrè, che sono stati soprannominati da Ilary Blasi “I guappissimi”. I due modelli dai fisici statuari si presentano in maniera spavalda pronti a essere protagonisti. Arrivano sulla spiaggia vengono accolti dagli altri naufraghi. “Sono due bocche da sfamare” dice subito Carmen Di Pietro visibilmente preoccupata, mentre Lory Del Santo apprezza: “Avete scelto bene, complimenti!”.

“Sono consapevole di essere un bel ragazzo, sull’Isola ci sono delle belle ragazze. Mai dire mai” dice Luca Daffrè che, a quanto pare, non si tirerebbe indietro di fronte ad una conoscenza sull’Isola dei Famosi. Ma non è tutto, è anche convinto di poter essere un vero e proprio leader: “Mi sento di poter portare forza, carattere e coesione”. Altrettanto spavaldo è il suo compagno Gennaro Auletto: “Dell’Isola non mi spaventa nulla” e si dice pronto a farsi valere e a far battere i cuori di tutte le sue compagne. Dopo un tuffo in mare da veri playboy, i “Guapissimi” arrivano su Playa Palapa e vengono accolti dai loro compagni.





Nicola Savino Isola dei Famosi battuta su Luca Daffrè

Ovviamente l’arrivo sull’Isola di Gennaro Auletto e Luca Daffrè è stato anche commentato in studio da Nicola Savino, che, assieme a Vladimir Luxuria, forma un duo davvero eccezionale, che rende la trasmissione davvero piacevole da seguire. Il tatuato Luca Daffrè è stato subito oggetto di una battuta da parte di Nicola Savino: “Oltre alle corna tatuate, ha anche due uccelli. Andiamo avanti tutta la sera” e in studio il pubblico è scoppiato a ridere.

Il momento goliardico è proseguito dal momento che poco prima, concentrandosi sul loro abbigliamento isolano piuttosto stringato, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha commentato dicendo che i due hanno portato il pacco, e subito dopo la conduttrice Ilary Blasi ha rincarato la dose aggiungendo: “Anzi due”. Insomma l’arrivo dei due nuovi naufraghi è stato subito accolto con le battute e il sorriso sulle labbra soprattutto in studio. Sull’Isola le donne hanno apprezzato la prestanza fisica dei due ragazzi.

Lory Del Santo è apparsa piuttosto colpita dal fisico di uno in particolare e subito si è intromesso in maniera goliardica Edoardo Tavassi: “È già arrapata”. Anche Carmen Di Pietro è rimasta colpita dall’aspettodei ragazzi, che si credono già essere dei grandi latin lover, ma il tutto andrà provato nei prossimi giorni man mano che andrà avanti la convivenza con il resto del gruppo e che si faranno sentire la fame e la stanchezza. Sicuramente il fatto che siano sbarcati a bordo di una barca, e non di un barchino, ha fatto storcere al naso alla vulcanica Guendalina Tavassi, rientrata in gioco dopo alcuni accertamenti.

