L’Isola dei Famosi 2023 è finita da un paio di settimane ma l’attenzione intorno al reality show condotto da Ilary Blasi è ancora alto. I concorrenti continuano a rilasciare interviste e a svelare curiosità sul reality show vinto da Marco Mazzoli, lo speaker radiofonico e conduttore della trasmissione Lo zoo di 105. In questi giorni era stato Gian Maria Sainato a raccontare qualche aneddoto sulla sua esperienza in Honduras, in particolare su scene tagliate e non mandate in onda.

Il modello, che ha abbandonato l‘Isola dei Famosi a pochi giorni dalla finale, ha rilasciato una lunga intervista a Biccy in cui ha parlato di quanto accaduto sulla Playa: “Il bagno di me ed Helena nudi, che seppur è stato ripreso dalle telecamere non è stato mandato in onda nemmeno censurato, le grandi offese che si facevano i naufraghi appena il cameraman andava a cambiare la batteria quando era scarica”.

Nathaly Caldonazzo, la scena mai mandata in onda all’Isola dei Famosi 2023

Gian Maria Sainato ha spiegato che quello era il momento perfetto per insultarsi e litigare: “Era il momento perfetto per chi voleva sfogare cattiverie sull’altro, offendere ma senza essere ripreso (facile così eh?!)… E di offese pesanti, ma di quelle pesanti, ce ne sono state”, ha svelato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Ora è Nathaly Caldonazzo a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2023. La soubrette, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto molte rivelazioni sulla vita in Honduras: “L’esperienza è stata fantastica, tosto a livello fisico e mentale e l’insieme diventa una bomba.Quando torni a casa hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose”.

Nell’intervista rilasciata a Novella 2000, Nathaly Caldonazzo ha parlato della scena mai mandata in onda dalla produzione dell’Isola dei Famosi. “Quando ho raggiunto Sant’Elena a nuoto da Playa Tosta. Gli uomini si sono sposati con la zattera e io sono partita un’ora dopo e li avevo quasi raggiunti. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un po’ fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era per gli squali ed era pericoloso, ma non mi sembra di averne visti. Poi ero organizzata”.