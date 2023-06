L’Isola dei Famosi 2023 è finita ma si continua a parlare dei suoi protagonisti. L’edizione numero undici del reality show condotto da Ilary Blasi è stata vinta da Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico della trasmissione Lo Zoo di 105, era sbarcato in Honduras insieme all’amico Paolo Noise (che poi ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute) e ha vinto contro Luca Ventrone.

Luca Vetrone aveva vinto tutti i televoti eliminando Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Alessandra Drusian dei Jalisse e anche Andrea Lo Cicero. Tra i protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi anche il modello Gian Maria Sainato, che in queste ore ha rilasciato un’intervista a Biccy in cui ha fatto alcune rivelazioni sulla trasmissione.

Gian Maria Sainato parla di cosa è successo all’Isola dei Famosi

Il percorso di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi non è stato come lui se lo aspettava e proprio nell’intervista rilasciata a Biccy ha spiegato il motivo: “Purtroppo non sono soddisfatto, essere entrato come “ultimo” dei concorrenti ed essere trattato da “ultimo arrivato” da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata”.

Gian Maria Sainato ha deciso di abbandonare l‘Isola dei Famosi poco prima della finale e durante una puntata in diretta ha annunciato a Ilary Blasi il suo ritito. Arrivato su Playa Ultima Spiaggia, il naufrago aveva annunciato la sua decisione: “Ho voglia di sentire mia mamma e ho tanta fame”. Tornato in Italia, il concorrente ha raccontato a Biccy qualche aneddoto sull’Isola dei Famosi e delle cose accadute che non sono state fatte vedere in televisione.

“Ne ho più di uno, ma più di tutti il bagno di me ed Helena nudi, che seppur è stato ripreso dalle telecamere non è stato mandato in onda nemmeno censurato – ha raccontato Gian Maria Sainato – le grandi offese che si facevano i naufraghi appena il cameraman andava a cambiare la batteria quando era scarica. Era il momento perfetto per chi voleva sfogare cattiverie sull’altro, offendere ma senza essere ripreso (facile così eh?!)… E di offese pesanti, ma di quelle pesanti, ce ne sono state”.