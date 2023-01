Lutto nel cast della famosa serie tv, addio all’attore. Indimenticabile il suo personaggio

Televisione in lutto per la scomparsa dell’attore che ha fatto parte del cast di The Wire, drammatica serie poliziesca tra le più influenti e apprezzate del panorama televisivo internazionale che racconta il duro e realistico mondo delle indagini di polizia e delle attività dei criminali. Al Brown, il commissario di polizia di Baltimora Stanislaus “Stan” Valchek, è morto dopo una battaglia contro l’Alzheimer. Aveva 83 anni.

La serie The wire è stata scritta e ideata da David Simon ed è ispirato alle esperienze di Ed Burns, ex detective della omicidi. Come scrive La Repubblica non ci sono casi particolarmente eclatanti ma lo sviluppo in ogni stagione di un complesso arco narrativo.

Leggi anche: “È malato, morirà solo”. Notizia choc sull’attore, l’annuncio improvviso sconvolge tutti





Al Brown, morto l’attore della serie tv The wire

La serie tv racconta il rapporto tra varie istituzioni di Baltimora e le forze dell’ordine cittadine. Ogni stagione si concentrava su un’istituzione diversa: il traffico illegale di droga, il sistema portuale, il governo cittadino e la burocrazia, l’istruzione e le scuole e le notizie stampate. Nel cast insieme a Al Brown anche attori come Michael K. Williams, Charley Scalies, Idris Elba e Michael B Jordan. Il suo personaggio è apparso in tutte e cinque le stagioni di The Wire, trasmesso dal 2002 al 2008 su HBO.

Al Brown è apparso in tutti gli episodi della serie tv. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’90. È apparso in spettacoli come Rescue Me, Law & Order: SVU, Commander in Chief, Maron, The Hustler e un film TV del 2004 intitolato Something the Lord Made, tra gli altri. Ha anche interpretato ruoli cinematografici, apparendo in The Replacements, Red Dragon, Liberty Heights, 12 Monkeys, Lay the Favorite e altri. Prima di recitare, ha prestato servizio nell’Air Force per 29 anni, inclusi due tournée in Vietnam.

Al Brown è apparso in tutte e cinque le stagioni come Valchek, sebbene sia stato maggiormente coinvolto nelle trame nella seconda stagione. Sua figlia Jenny ha confermato che Al è morto a Las Vegas il 13 gennaio e “amava i suoi fan ed era felice di fermarsi a chiacchierare con chiunque lo avesse riconosciuto dallo show nel corso degli anni”.